"Meg fogtok halni!" - mondta utasainak a részegen szlalomozó cigány - és lőn

Hét évet kapott halmazatban az a sofőr, aki 2019-ben ittasan fának sodródott négy utasával a Győr melletti Győrújfalun. A bíróság szerint előtte jól szórakozott azon, hogy utasait halálra rémíti sebességével és a kormány ráncigálásával. Még az emberölés lehetőségét is vizsgálták, de kiderült például, hogy próbált fékezni, csak már hiába.

Most hozott ítéletet első fokon a Győri Törvényszék egy 2019-ben történt tragikus baleset ügyében. A per többek között azért húzódott ilyen sokáig, mert a Győri Járásbíróságon tárgyalás közben jöttek rá, hogy az ittas sofőrt akár ölési szándék is vezethette, amikor fának hajtott.

Emiatt egy szinttel feljebb vándorolt az akta, és újrakezdték a pert. Az úton szlalomozó vezető pedig most nem jogerősen 7 évet kapott mellette ülő kollégája haláláért, az okozott sérülésekért és a rettentő riadalomért is, amit keltett. A pernek nincs vége. Az ítélőtáblára megy tovább az ügy, aminek különlegességéhez tartozik az is, hogy az ítélet minősítése súlyosabb a vádénál.

Halál lett a röhögés vége

A közepesen ittas B. Levente egy verőfényes nyári reggel, buli után összevissza rodeózott Győrújfalun. Három barátja hátul ült, egy pedig mellette. Többségük nem volt bekötve, a bíróság szerint a vádlott ennek tudatában száguldozott a lakott területen. A sebességet jól mutatja, hogy a Suzuki Swift 92-98 kilométer/órával kezdett lesodródni az útról.

B. Levente mulatságosnak gondolta, hogy a mögötte ülő hölgyek sikongatnak, amikor ő átkormányoz a másik sávba, és a középső járdaszigetet balról kerüli meg – foglalta össze pénteki ítélethirdetésében Bóka Tibor bíró a Győri Törvényszéken. Elöl ülő barátjával együtt nevettek a három utas riadalmán, és végül sajnos ez a mellette helyet foglaló férfi vesztette életét, miután a kocsi egy táblának, majd oldalával fának ütközött. A többiek megsérültek a sofőrrel együtt, egy utas maradandó fogyatékosságot szenvedett.

Meg fogtok halni!

Az ügyészség eredetileg halált okozó ittas járművezetés miatt emelt vádat. El is kezdődött annak idején a tárgyalás, de menet közben a járásbírósági bírónak szemet szúrt, hogy a tanúvallomások szerint az autóban azt is hátrakiáltotta nagy nevetés közben a sofőr, hogy „meg fogtok halni!”. Emiatt vélték úgy, hogy akár emberölésnek is minősülhet a tett, a szándékos élet elleni cselekményeket pedig a törvényszéken kell elbírálni.

Ám azóta, hogy újraindult a per, jóformán fel sem merült az emberölés lehetősége. Az idézett mondat sem halálos fenyegetésként hangzott el akkor, és maga az ügyészség sem változtatott a vádon. Sőt, akkor sem módosult a vád álláspontja, amikor a bíró előrebocsátotta, hogy a tényállás akár halált okozó közúti veszélyeztetésnek is minősülhet, ami a vádban szereplő tettnél súlyosabb, mert annyit tesz, hogy a vétkes szándékosan okozott veszélyhelyzetet, még ha életet nem is akart kioltani.

A bíróság ki is mondta végül a halált okozó közúti veszélyeztetés és az ittas vezetés tényét, így halmazatban 7 év börtönre ítélte a most 35 éves B. Leventét. Úgy érvelt, hogy bár a főügyészség nem így minősíti a cselekményt, mégis, amit a történtekről rögzít, azzal valójában a veszélyeztetés fogalmát írja körbe. Így hát a vége az lett, hogy a védelem által forszírozott minősítésért 1-től 5 év járna, a vád szerinti cselekményért 2-től 8 év, a több emberen elkövetett emberölési kísérletért akár életfogytiglan, amit pedig megállapítottak, azért halmazatban 5-től 12 év dukál. Nagy volt hát a tét a vádlott számára.



Fotó: Laczó Balázs / Telex

Ketamin és fű

A vád három nap gondolkodási időt kért, a vádlott és védője azért fellebbezett, hogy egészen másként minősítsék a tettet. Szerintük még csak az ittasság sem állapítható meg, több okból támadják az erre vonatkozó bizonyítékot.

A vádlott vérében egyébként nemcsak alkoholt, hanem ketamint és delta9-THC-t is találtak. Utóbbit megmagyarázza, hogy B. Levente saját bevallása szerint korábban is fogyasztott füves cigarettát, ami súlyosító körülmény lett az ügyben. A szintén kábító hatású ketaminról viszont kiderült, hogy a vádlott még a mentőautóban kapott ilyen tartalmú gyógyszert.

Veisz Gábor ügyvéd a Telexnek végül így nyilatkozott: „Talán furcsa, hogy ügyvédként ezt mondom, de a bíróság a saját logikája szerint még enyhe ítéletet is hozott, mert a hét év jelentősen a középmérték alatt maradt az öttől tizenkét év közötti kereten belül.” Hozzátette azonban, hogy a védelem természetesen a mögöttes logikával nem ért egyet, mert álláspontja szerint semmi nem utal arra – és a vádirat sem tartalmazza –, hogy közúti veszélyeztetésért kellene védencének felelni.

A sértettek és hozzátartozok közül volt, aki megbocsátott B. Leventének, és volt, aki nem, de bűnbánó magatartása és bocsánatkérése mindenképpen enyhítő körülménynek számított, akárcsak a baleset óta eltelt hosszú idő. Az egyik férfi utas – aki mögötte ült – el is kísérte ma a határozathirdetésre B. Leventét, aki korábban az utolsó szó jogán azt mondta: „szellemileg, lelkileg a padlóra kerültem.”

„Sajnos Istvántól már nem tudok bocsánatot kérni, de a hozzátartozóitól mindenképp szeretnék” – mondta akkor.

