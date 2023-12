Anyaország :: 2023. december 5. 11:23 ::

Orbán levélben követeli, hogy vegyék le az ukrán csatlakozás témáját a jövő heti EU-csúcs napirendjéről

Vannak várakozások, melyek szerint az Európai Tanácsban döntés születhet az ukrán EU-csatlakozáshoz szükséges tárgyalások megkezdéséről. A politikai és technikai előkészületek jelenlegi állapota alapján ezek a várakozások megalapozatlanok – olvasható abban az Orbán Viktor által jegyzett levélben, melyben a magyar miniszterelnök Ukrajna csatlakozásának levételét követeli a jövő heti EU-s csúcs napirendjétől. Az Európai Tanács elnökének, Charles Michelnek címzett, angol nyelvű szöveg a Bloombergen jelent meg.



Ebben a magyar kormányfő amellett érvel, hogy a téma tárgyalása „a konszenzus nyilvánvaló hiánya” miatt „elkerülhetetlenül kudarchoz vezetne”.

Orbán szerint a tanács addig nem hozhat nem kulcsfontosságú döntést a kérdésben, amíg nem születik egyezség egy jövőbeli, Ukrajnával kapcsolatos stratégiáról.

A Bloomberg úgy tudja, hogy valóban szerepel a jövőheti brüsszeli csúcs célkitűzései között, hogy az uniós vezetők megállapodjanak „a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről Ukrajnával és Moldovával”, ám az egyes tagországok dönthetnek úgy, hogy a tárgyalási keretet csak abban az esetben fogadják el, ha a fennmaradó reformintézkedések befejeződtek.

Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy az unió hivatalosan is kezdje meg a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, amely szerintük számos reformot végrehajtott. Orbán azonban a levelében kifejtette, hogy amennyiben a tanács most elfogadja a bizottság javaslatát, az az EU objektív és érdemeken alapuló bővítési politikájának végét jelentené.

Orbánnak az uniós költségvetéshez is volt pár keresetlen szava, ugyanis a büdzséről szóló eddigi viták szerinte „túlságosan is a Bizottság megalapozatlan, kiegyensúlyozatlan és irreális javaslatára összpontosítottak”. A magyar kormányfő ezért azt javasolta, hogy a költségvetésről szóló vitát is halasszák el, hogy egy „új, ötletes és a jövőt biztosító” megközelítést dolgozhassanak ki. Ez azonban Orbán szerint „további erőfeszítéseket, több időt és átfogóbb mérlegelést igényel”.

A múlt heti kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, majd péntek reggeli rádiós nyilatkozatában Orbán is kijelentette, hogy támogathatatlannak tartják Ukrajna EU-csatlakozását.

(24 nyomán)