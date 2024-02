Az Index információi szerint múlt csütörtökön Novák Katalin repülőgépe még fel sem szállt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, hogy Katar felé tartson utolsó hivatalos útjára, amikor a kormányzat már megkezdte az elnökaspiránsok "castingját".

A Fidesz-közeli lap szerint már csütörtök óta telefonos közvélemény-kutatást végeznek, de hétfőtől személyes megkeresésen alapuló, nagy mintás kutatás kezdődik a jövendő köztársasági elnök személyéről.

Az új köztársasági elnök legyen kicsit szürke, picit savanyú

Orbán Viktor állítólag már nem gondolkodik női köztársasági elnökben. A Fidesz által támogatott három államfőből ráadásul kettő már megbukott, ami nagyon frusztrálja a párt vezérkarát.

– Az új elnök nem baj, ha kicsit szürke és kissé savanyú, de legyen támadhatatlan – közölte egy neve elhallgatását kérő forrás, hozzátéve: „Áder János nem volt showman, mégis végigvitt két ciklust.”

Múlt csütörtök óta több potenciális személy népszerűségi és ismertségi indexét kezdték el telefonos lekérdezésekkel mérni. A kérdőíven

A lehetséges jelöltek között van az első Orbán-kabinet Miniszterelnökségét vezető miniszterének, Stumpf Istvánnak a neve is, aki 2019-ig alkotmánybíróként tevékenykedett, valamint Trócsányi László korábbi igazságügyi miniszter, aki jelenleg a Fidesz EP-képviselője.

A potenciális jelöltek jó és rossz oldala

Az Index kormányközeli forrásai szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf „comme il faut”, vagyis személyisége, alkata és eddigi közéleti tevékenysége alapján alkalmas lehetne államfői szerepkör betöltésére. Mellette szólhat továbbá, hogy a „veszélyek korát éljük”, ahogy hangoztatta mostanában többször is Orbán Viktor, a szomszédban az orosz–ukrán háború dúl, a védelmi miniszter jól illeszkedhet a képbe.

Ellene szól azonban, hogy ő az üzleti világból érkezett a politikába, ezért a múltjának lehetnek olyan fejezetei, amelyek miatt később támadhatják őt.

Navracsics Tibor „egy jó arc”, aki – Novák Katalinhoz hasonlóan – egy européer, a brüsszeli világban otthonosan mozgó politikus. A veszprémi képviselőnek nem voltak botrányai, könnyen el tudja fogadtatni magát környezetével, a kormányon belül egy konstruktív hang. Navracsics Tibort már korábban is mérték, de a hazai szavazók körében akkor nem volt túl magas az ismertsége. Ellene szól, hogy magánélete nem biztos, hogy kibírná a tűzpróbát. Ráadásul a kormányzatnak is szüksége van rá a Brüsszellel folyó jogi és politikai vitában.

A Covid–19-járvány alatt egy csapásra ismertté vált a Széchenyi-díjas orvos, Merkely Béla is a jelöltek között lehet. Tudományos eredményei, habitusa és vezetői tapasztalata alapján a Semmelweis Egyetem rektora is alkalmas lehetne arra, hogy beköltözzön a Sándor-palotába. A probléma, hogy az „internet nem felejt”, és a tudósról készült ( itt továbbra is elérhető ) bulivideók miatt később a gúnyolódók céltáblájává válhat.