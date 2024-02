Anyaország, Videók :: 2024. február 26. 16:29 ::

"B@szd meg, valahol laknom kell" - mondta a fideszes polgármester, aki beköltözött az orvosi szolgálati lakásba

Miért kérdez baromságokat, mindenről tud, akkor mi a francnak kell kérdezősködni? – mondta Szarvas Róbert, Bácsszőlős fideszes polgármestere Hadházy Ákosnak, aki aziránt érdelkődött nála, hogy miért költözött be a település orvosi szolgálati lakásába, amelyet 45 millió forintos uniós támogatásból újítottak fel.

Az ellenzéki képviselő erre megjegyezte, hogy ez „nagyon meredek”, mire a kormánypárti politikus kijelentette: baszd meg, valahol laknom kell.

Amikor Hadházy mondta neki, hogy egyébként nincs is rá felhatalmazása, hogy itt húzza meg magát, a fideszes helyi politikus azt is letagadta, hogy polgármester lenne, de még azt is, hogy ott lakik. – Én nem lakok sehol, sehonnai bitang ember vagyok – mondta.

Hadházy szerint egyébként Szarvas Róbertet már a körjegyző, aztán többször a képviselő-testület, majd a kormányhivatal is felszólította, hogy legyen szíves kiköltözni az egészségházból.

(24 nyomán)