Anyaország :: 2024. március 14. 12:04 ::

Ősztől ingyenesen szerezhetnek jogosítványt a középiskolások

Csütörtök reggel Facebook-bejegyzésben jelentette be Tuzson Bence, hogy 2024. szeptember 1-jétől ingyenesen szerezhetnek jogosítványt a középiskolások. Az igazságügyi miniszter egyben kijelentette azt is, hogy a rendelkezés teljeskörű, érvényes a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati órákra, valamint a vizsgákra is, mindent az állam áll.



„Folyamatosan dolgozunk azon, hogy leszámoljunk a felesleges bürokráciával és segítsük az emberek mindennapi életét” – fűzte még hozzá.

Már korábban is volt arról szó, hogy a következő év elejétől ingyenessé válhat a jogosítvány a középiskolások számára, a kormány részéről arról volt szó, hogy kiegészítenék a szakképzési és a köznevelési törvényt, hogy az állam ingyenesen biztosítja a B kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez a közlekedési alapismeretek és a gyakorlati vizsga letételéhez szükséges ismeretek elsajátítását.

Tavaly augusztusban az Igazságügyi Minisztérium azt közölte ezzel kapcsolatban, hogy az ügy valóban prioritást élvez, de a részletszabályokat még ki kell alakítaniuk az illetékeseknek. Tuzson Bence is jelezte most, hogy „a munka folytatódik”, és hamarosan újabb fejleményekről számol be.

(24)