Anyaország, Videók :: 2024. március 17. 09:33 ::

A Woltnál dolgozó egykori munkavállaló beszél arról, miért látni egyre több vendégmunkást a cégnél

Lantos János, a Mi Hazánk Munkaügyi Kabinetjének elnöke beszélget Mayer Gáborral, aki korábban a Woltnál dolgozott. A beszélgetésben részletesen feltárják, hogyan üldözték el a cégtől a magyar dolgozókat, és hogyan lett egyre több a vendégmunkás.



A videóból megtudjuk, hogyan szorultak ki egyre inkább a magyar ételfutárok. Szóba kerül az is, hogy az egykor Woltnál dolgozó ételfutár korábban is nyilatkozott már Lantos Jánosnak, ezért cserébe viszont kicsinyes bosszút igyekezett állni a Wolt. Ezek mellett elhangzik az is, miért lenne nagyon fontos, hogy ki tudjon alakulni egy érdekvédelmi, szakszervezeti tömb.