Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. március 27. 17:01 ::

"Az LMBTQP-felvonulás szervezői hálát adhatnak a Fidesz kétharmados győzelméért"

Az LMBTQP-propagandafelvonulás helyett a Mi Hazánk Mozgalom ellentüntetését tiltotta be a rendőrség a homoszexuális pedofilbotrányok ellenére idén is, noha ugyanabban a lehetséges első másodpercben nyújtotta be mindkét fél a bejelentését. A kormánytól az LMBTQP-propagandafelvonulás mindenkori betiltását követeli a Mi Hazánk, különben szemfényvesztés a gyermekvédelmi törvény is, írják közleményükben, alább olvasható a folytatás.

Az LMBTQP-propagandafelvonulás szervezői hálát adhatnak a Fidesz kétharmados győzelméért, mert így a vonaglást hatóságilag nem tiltják be: sajnos a Mi Hazánk az egyetlen párt, mely a devianciát népszerűsítő rendezvény megszüntetését követeli, hiszen mi a mára mindenféle szexuális aberrációt propagáló felvonulások ügyében se Gyurcsányék támogató, se Orbánék tűrő politikáját nem fogadjuk el: a tiltást szorgalmazzuk. Az ún. gyermekvédelmi törvény szerint sem volna szabad homoszexuális propagandát folytatni gyermekek számára is látható módon, de valójában a kormány ugyanúgy tűri azt, miként a szivárványos zászlók kitűzését közintézményekre, az ezt tiltó törvényjavaslatomat a fideszes többség leszavazta.

Ezért a Mi Hazánk lépett a tettek mezejére, az első lehetséges pillanatban lefoglalva a vonulások főbb útvonalait, több éven át sikeresen. Bizony, amit a Fidesz-kormány nem tud vagy nem akar a felvonulás kapcsán, azt mi megoldottuk. Ellenzékből nyilván nem lehet minden helyet minden időre lefoglalni a deviánsok elől, de a legszimbolikusabb Andrássy útról való kiszorításuk és több más reprezentatív közterület megszerzése komoly siker és jelzésérték: elég volt az LMBTQP-propagandából! Nem kérünk a szerte a világból ide szervezett aberráltakból, a devianciaturizmusból!

Az évről évre ismétlődő eseményen is számos olyan kihívóan közösségellenes magatartás történik, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen, tehát a garázdaság definícióját kimeríti a felvonulás, ahogy a szabálysértési törvény 192. §-a szerinti közerkölcs megsértése és a Btk. 205. §-a szerinti szeméremsértés is megvalósul, ezekre a rendszeresen előforduló esetekre is hivatkozva kezdeményezzük az LMBTQP-felvonulás betiltását.

A kormányzat azonban idén ismét letérdelt a homoszexuális lobbi előtt. Június 22-ére ezúttal egyszerre, az első lehetséges napon 0 óra 0 perc 0 másodperckor érkezett mindkét bejelentés, mire a rendőrség még csak nem is osztotta meg az Andrássy utat széltében vagy hosszában, hanem teljes egészében, kizárólag az LMBTQP-propagandistáknak biztosítja a vonulást, míg a Vékony Csongor, a Mi Hazánk budapesti elnöke és Tóth Zoltán alelnökünk által bejelentett gyűlést betiltotta. Azt is gyalázatosnak tartjuk, hogy a Tarlós István vezette fővárosi önkormányzat tulajdonában álló mozikban (melyekért Szentkirályi Alexandra volt felelős kulturális főpolgármester-helyettesként) éveken keresztül helyet biztosítottak az LMBTQSTB-fesztiváloknak, sorozatos tiltakozásom után végre az utóbbi években már nem, ez a siker ad erőt a felvonulás betiltásáért folytatott küzdelmünkben is a kormányzattal szemben, ugyanakkor Karácsony Gergely főpolgármestersége aggodalomra ad okot a devianciák népszerűsítése terén is. Az LMBTQP-lobbi térnyerését jelzi, hogy az ő kihívója lehet Szentkirályi Alexandra, aki szintén támogatta a deviáns propagandát, illetve Vitézy Dávid közismert aberrációjára pedig Tarlós István is felhívta korábban a figyelmet - mutat rá Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke.