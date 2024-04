Publicisztika :: 2024. április 28. 14:39 ::

Ma van a munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapja

A munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapja egy április 28-án tartott nemzetközi emléknap, melyen a munkavégzés során megsérült, megrokkant vagy meghalt dolgozókra emlékeznek. Magyarországon 2012-ben nyilvánították hivatalosan emléknappá. Vélhetően erről az emléknapról kevesen tudnak Magyarországon, legalábbis kevesen tekintenek úgy rá, mint egy jeles napra.

Mint ahogyan az egész jelenségre is úgy néznek az emberek, hogy az valami távoli, őket nem érintő témakör. Egészen addig, amíg velük vagy hozzátartozójukkal nem történik baleset, szélsőséges esetben halál. Akkor már elkezdik keresni az okokat, vajon mi vezethetett idáig? Fatális véletlen, vagy sorozatos mulasztások egyértelmű kicsúcsosodása? Nyilván egyik is, másik is, de az utóbbi elkerüléséért sokat tehetnénk. De eleget tesznek-e Magyarországon azért, hogy megakadályozzák az elkerülhető munkahelyi baleseteket? Aligha.

Eleve az elmúlt években brutálisan leépítették a munkavédelmet Magyarországon, egyre kevesebb az munkavédelmi ellenőrzés, bizonyos – nem hivatalos – statisztikák szerint pedig a munkahelyi balesetek legalább 50-60%-t eltitkolják hazánkban.

Most, amikor a kormány az akkumulátor nagyhatalmi státusz víziójában szenved, amikor egyre több ilyen gyár települ Magyarországra, és már most halljuk a mérgezéses eseteket, felmerül a kérdés, hová vezet ez? Nem sok jóra, főleg, ha azt is tekintetbe vesszük, hogy a Munka Törvénykönyvében számos olyan módosítást végeztek, ami abba az irányba mutat, hogy a globális nagyvállalatok számára egyre könnyebb lesz kibújni a felelősség alól. Például nem lesz már kötelező úgy, ahogy eddig, a munkavédelmi oktatás. Azt fakultatív módon egyénileg elvégezhetik a munkavállalók. De szintén lazítottak az üzemorvosi vizsgálatok gyakorlatán is, amely már eddig sem volt túl hatékony.

Ezen a napon tehát fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy Magyarországon ez a mai napig komoly problémát jelent, és egyre kockázatosabbá válhat. Az irány nem jó, és a magyar dolgozók testi épsége nincs megfelelően védve.

Lantos János – Kuruc.info