Anyaország :: 2024. április 24. 14:20 ::

Így harcolnak a Fidesz ellen: Magyar Péter testvére tovább szolgálja a NER-médiát, miközben ő a "messiás" sajtósa is egyben

Bár a napokban eltüntették Magyar Márton, Magyar Péter testvérének nevét a Fidesz-közeli, az Indexet is tulajdonló Indamedia médiacsoporthoz tartozó Economx impresszumából, a Media1 érdeklődésére a Mészáros Lőrinc-közeli médiacsoportnál elismerték, hogy továbbra is dolgoznak Magyar Mártonnal. Mindez azért is érdekes, mert Magyar Márton a Tisza Párt alelnökének és a Talpra magyarok alapítójának, Magyar Péternek a sajtósa is, így kettős szerepkörbe került. A NER-es médiacég új, meg nem nevezett munkakörbe helyezte át, írja a lap.

A Media1 írásbeli kérdést küldött a Magyar Péter nevéhez köthető Tisza Párt és Talpra magyarok! nevű mozgalom sajtókapcsolati e-mail címére, hogy megtudják, Magyar Márton, aki Magyar Péter pártjának sajtókapcsolati feladatait ellátja, szakított-e vagy sem a NER egyik fontos médiacégével, az Indamediával, illetve ha igen, mikor, ugyanis Magyar a portál archívuma szerint néhány hete, április 9-én még publikált az Indexet is tulajdonló Indamediához tartozó Economx oldalán, és Magyar Márton neve néhány hete még szerepelt az indamediás Economx szerkesztőségi stáblistájában is, mostanában azonban már nem jelent meg a neve alatt írás, és a neve is eltűnt az impresszumából.

Indamedia: Magyar Márton továbbra is a munkatársunk

Bár a Magyar Péter pártjának sajtókapcsolati e-mail címére küldött kérdésekre nem válaszoltak, a Media1 az Indamediának is küldött kérdéseket, hogy megtudják, dolgoznak-e még az újdonsült politikus testvérével, aki Magyar Péter sajtósaként is tevékenykedik. Utóbbi helyről, az Indamediától azt a választ kapták, hogy „Magyar Márton újságíró továbbra is az Indamedia munkatársa.” Arra a kérdésre, hogy miért vették le a nevét az Economx stáblistájából nemrégiben, azt írták:

az említett újságíró továbbra is az Indamedia munkatársa, akit megvédve az esetleges támadásoktól, az eddigiektől eltérő feladatkörben foglalkoztatunk.

Egy lábbal az Indamedia munkatársa, másik lábbal Magyar Péter sajtósa

Az Indamediánál meg nem nevezett új munkakörben tevékenykedő Magyar Márton több, egymástól független újságíró forrás szerint is részt vesz az újdonsült politikus, Magyar Péter és pártjának sajtózásában is. A kettős szerepkörökkel kapcsolatban az Indamedia azonban ezt írta:

Cégcsoport szinten általános elvárásunk, hogy a nálunk dolgozó újságírók mindennemű politikai szerepvállalástól maradjanak távol, amiképpen az Indexet és az Economx gazdasági portált is kiadó Indamedia sem fogad be politikai hirdetéseket kampányidőszakban. Meggyőződésünk, hogy szerkesztőségeink függetlenségét ezek mentén tudjuk biztosítani.

Az Indamedia egyébként Ziegler Gábor és Vaszily Miklós vállalkozása. Vaszily a Mészáros Lőrinc-közeli TV2 igazgatósági elnöke is.



Fotó: Ladányi András / Media1

Nagyon úgy tűnik, hogy Magyar Péter hazudik

A cikk megjelenése után egy TikTok-videóban Magyar Péter azt állította, hogy a testvére a kampány ideje alatt nem végez munkát az Indamediánál, mert felfüggesztették a munkaviszonyát.

Jó kérdés, hogy akkor az Indamedia miért állította azt, hogy márpedig továbbra is dolgoznak Magyar Mártonnal, csak új feladatkört kapott, illetve miért nem válaszolt a a Talpra magyarok sajtóirodája semmit sem írásos kérdésre, hogy sajtósuk, Magyar Márton dolgozik-e az Indamediánál vagy sem.

Az Economx oldalon egyébként az látszik, hogy még április 9-én is jelent meg tőle tartalom – vagyis hetekkel a párt március 15-i nagy utcai demonstrációja után, és néhány nappal az április 6-i, az Országház előtt tartott demonstráció után néhány nappal is, miközben Magyar Márton részt vett a demonstrációk szervezésében, ő menedzselte a sajtókapcsolatokat, így a kettős szerepköre ekkoriban biztosan fennállt, írja a lap.