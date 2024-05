Egyszerre jelentette be távozását a Jobbikból a párt szolnoki elnöke és egyik önkormányzati képviselőjelöltje. Szerintük nincs váltóhangulat, nincs ellenzéki egység, így jelenleg nincs esély a változásra.

„A mai nappal a Választási Iroda felé hivatalosan benyújtottam lemondásomat az önkormányzati képviselőjelöltségemről. Ezzel egyidejűleg a Jobbik – Konzervatívok pártból is kilépek. Le kellett vonnom a szomorú következtetést, hogy ellenzéki képviselőként nem tudom kellőképpen a választókerületem és szeretett városom érdekeit képviselni” – írta a Facebookon Berényi Gábor, aki az ellenzéki pártok (DK–Jobbik–MSZP–Momentum–Párbeszéd) közös képviselőjelöltje lett volna Szolnok 11. egyéni választókerületében. A Telex a hír apropóján megjegyzi: a jobbikos politikus helyett már nem lehet új jelöltet indítani a júniusi választáson. Ebben a választókerületben a Fidesz, az LMP és az MDSZ Egyesület jelöltjére lehet voksolni.

Berényi Gábor így fogalmaz:

Az ajánlásgyűjtés során végérvényesen bebizonyosodott számomra, hogy nincs váltóhangulat, nincs ellenzéki egység, így jelenleg nincs esély a változásra. Be kellett látnom, hogy a választókerületem érdeke az, ha azt nem egy, a valódi döntésekből kiszorított, megbélyegzett ellenzéki szereplő képviseli. Be kellett látnom, hogy meg kell szabadulnom a magánéletemet, a tanári pályámat és a zenei munkásságomat is beárnyékoló ellenzéki képviselői billogtól.