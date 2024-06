Anyaország, Politikusbűnözés :: 2024. június 11. 12:10 ::

Kiszáradhat a hajdú-bihari narancsliget?

Hajdú-Bihar vármegye 3. Országos Egyéni Választókerülete kőkemény fideszes fellegvárnak számít, ahol Tasó László rendszeresen nagyarányú győzelmeket arat. A körzethez tartozik Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Debrecen egy része, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Kokad, Létavértes, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Téglás, Újléta és Vámospércs. 2022-ben Tasó 63,51%-al vitte a körzetet.

Az említett települések kivétel nélkül a fideszes uradalomhoz tartoznak. Ahol nem a fideszes polgármesterek vannak lassan évtizedek óta, ott "függetleneket" találunk. De ők is úgy függetlenek, hogy kicsit sárgábbak, kicsit savanyúbbak, de a mieink. Pontosabban az övéik.

Az önkormányzati választáson azonban úgy látszik, hogy a Tasó-uradalom narancsfáiból több is hullatni kezdte levelét. Tasó László városa, ahol korábban 20 évig polgármester volt, "nem jól szavazott".

A településen köztudomású, hogy Tasó után hívhatták ugyan a polgármestert Kondásné Erdei Máriának (2014-2019) vagy Tasó Bélának (2019-2024), de azért nekik is parancsolt valaki fentről. No nem a Jóisten, hanem Tasó László, aki még az Úrnál is nagyobb entitás Nyíradonyban és környékén. Egyébként Tasó Béla nem csupán a névrokona "Lacinknak", ahogy a környéken hívják, hanem bizony unokaöccse. Ahogy Bodnár Fanni fogalmazott: "A Tasó név Nyíradonyban a hatalmat jelenti." Lásd majd a lentebbi videót.



Illusztráció: 444

2024-ben Lacink nem az öcsköst jelölte, mert nehogy azt higgyük, hogy nem Tasó mondta meg, hogy ki lesz a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje, s ki nem. Idén Terdik János lett kinézve a favorit lónak, ám jött Szilágyi Zoltán Tibor, s megverte a Fideszt Nyíradonyban. Nem kicsit, nagyon. 50,61 - 37,29 arányban. Szilágyi ellen nem lehetett bevetni a fideszes propagandahadosztály nehézfegyvereit, a dollárbaloldali vagy a háborúpárti jelzőket, ugyanis korábban ő is a Fidesz-KDNP színeiben volt önkormányzati képviselő a településen. Szilágyi felesége a már fentebb említett Bodnár Fanni, akit a Tasó-klán strómanként kezdett el használni, majd laza 300 milliós tartozással odadobták a NAV-nak. Lásd a lenti videót a részletekért. Ezek után fordult szembe Szilágyi a klánnal, s szállt ringbe a polgármesteri székért, melyet 1994 óta folyamatosan a Tasó család vagy annak vazallusa szerzett meg. Lacink és retyerutyája egyébként szereti a pénzt. Nem kicsit, nagyon.

Érdemes egyébként megvizsgálni, hogy a nyíradonyi szavazókörökben milyen eredmények születtek. A település 8 szavazóköréből 6-ot megnyert Szilágyi, s csupán két körzetet vesztett el.

Az egyik ilyen körzet a 006 . számú szavazókör volt, ahol a függetlenként induló Horváth Vilmos, aki amúgy cigány, győzött 202 vokssal, Szilágyi tőle lemaradva 199-et kapott, majd a fideszes polgármesterjelölt 169 szavazatot tudott szerezni. Ehhez a szavazókörhöz tartozik a nyíradonyi cigánysor, ezért tudott Horváth győzni, de láthatjuk, hogy Szilágyi csak hajszálnyival maradt le tőle, nyilván rá leginkább a magyarok szavaztak.

A másik olyan körzet, ahol nem Szilágyi győzött, az a Nyíradonyhoz tartozó, de attól 10 km-re lévő Tamásipuszta . Aki kicsit is ismerős a környéken, az tudja, hogy Tamásipuszta egy igazi retekfészek, magyar ember egy sem lakik ott. De legalább van egy luxusszálloda a putrik felett. Ezt a körzetet tudta egyedül megnyerni a Fidesz-KDNP jelöltje, 56,58%-kal.

Egyébként érdemes összehasonlítani a napközbeni részvételi adatokat a két említett szavazókör és a többi között. Az rajzolódik ki, hogy a cigányok által lakott körzetekben jóval később kezdtek megjelenni a szavazók az urnáknál, mint a többségében magyarok által lakott körzetekben. Elvégre a dolgos és munkában megfáradt cigányok nem szeretnek korán kelni vasárnap sem.

Mit is jelent ez? Nyíradony magyar lakossága gyakorlatilag egy emberként elégelte meg 30 év után a Tasó klán működését, s rombolta le a Fidesz egyik legerősebb bástyáját Hajdú-Bihar vármegyében.

Tasó nagyságos urunknál el is szakadt a cérna, elvégre a kiskirályságnak 30 év után vége szakadt a településen. A Facebookon tett ki egy meglehetősen érdekes közleményt

"Ahogy szavaztál, úgy bánjanak veled" - hirdeti Tasó. A bejegyzés alatt nem túl hízelgő hozzászólásokat találni, pedig Tasó úr radírozott rendesen belőlük. Egyébként Tasó korábban saját maga bírálta Nyíradony fideszes polgármesterét, az unokaöccsét. Persze azért a választó az ugye ne ítélkezzen, csak szavazzon, hogy "Folytassuk!".

A Sámsoni Hírlap XXX. évfolyamának 2. számában (2024. április), a 6. oldalon így ír Tasó. A helyesírási hibát természetesen az idézetben hagytam, nem kívántam felülbírálni Lacinkat: "Akik a rövid távú személyes, vagy közöségi haszon reményében eladják és kockáztatják a jövőt, azok családjuk és a saját életük megrontójává is válnak."

Természetesen nem önnön családjának szólt az üzenet...



Ménes Andrea sem maradhatott ki jó fideszesként a pénzügyi visszaélések Nyíradony után látogassunk át Tasó László választási körzetének egy másik településére, Vámospércsre. Az 5000 fős városban 2006 óta folyamatosan Ménes Andrea (Fidesz-KDNP) ült a polgármesteri székben. Helyi pletykák szerint egyébként Ménes nőpárti. Igen, úgy.Ménes Andrea sem maradhatott ki jó fideszesként a pénzügyi visszaélések gyanújából . Ménesnek is 18 év után kellett megválnia székétől, őt Kosztin Mihály győzte le. Kosztin is megéri a pénzét. Volt ő már tagja minden politikai formációnak, csak a Gittegyletnek nem. 2010-ben és 2014-ben függetlenként, 2018-ban az Együtt színeiben indult egyéni képviselő jelöltként, 2019-ben a Momentum színeiben polgármester kívánt lenni, most az álcivil Közösen Vámospércsét Egyesület jelöltjeként lett polgármester.

Vámospércsen egyébként eddig a testületben 7 fideszes képviselő volt, valamint a momentumos Kosztin. Most Kosztinnal együtt 5-4 arányban kisebbségbe szorult a településen a Fidesz.



Ménes Andrea és Tasó László

A 3800 főt számláló Nyíracsádon az eddig polgármester a fideszes dr. Nagy János volt, de vasárnap a függetlenként induló Bródi Róbert Tamás megsemmisítő győzelemmel árazta be a Fidesz helyi munkáját: 64,24%-ot ért el a fideszes polgármester 35,76%-ával szemben. A képviselő-testületben még hírmondónak sem maradt fideszes, a függetlenek teljesen kisöpörték őket. Egyébként Nyíracsádon is 2010 óta volt fideszes városvezetés, így 14 év után ennek is vége lett.

Nyírmártonfalva talán mindenki számára ismerősen cseng. A fák nélküli lombkoronasétány települése. A város korábbi fideszes polgármestere Filemon Mihály volt, aki ezúttal "függetlenként" indult, s kikapott a szintén "független" Kövér Mihály Csabától. Kövér egyébként korábban 3 cikluson keresztül (2006-2019) az MSZP színeiben volt a település polgármestere.

Tasó választókerületében jelentős településnek számít még Hajdúhadház, Hajdúsámson, Téglás és Létavértes. Létavértesen az eddigi "független" polgármester újrázni tudott, ahogy a másik három város fideszes polgármesterei is.

Hajdúsámsonban egyébként Antal Szabolcs több mint 10%-ot vesztett 2019-hez képest. Antal az a polgármester, aki a "Hajdú hagyományok nyomában" című rendezvénysorozatra a Gáspár Laci nevű cigányt hívta meg . De Antal szeret a cigány "tájszonokkal" is pózolni.

Az elcigányosodott Hajdúhadházon Csáfordi Dénes (Fidesz-KDNP) 2019-es 80%-a is visszaesett 66%-ra, de még így is nagy fölénnyel győzött

2) az ország negyedik legnagyobb települése. A fideszes Kiss Attila 2006 óta megszakítás nélkül volt a település első embere. 2006 óta folyamatosan tudta növelni erejét: 2006-ban 47%-kal, 2010-ben 54%-kal, 2014-ben 58%-kal, 2019-ben pedig közel 62%-kal lett polgármester. Vasárnap azonban Göröghné Bocskai Éve (Böszörményi Harmadik Oldal Egyesület) Ugyan nem Tasó körzetébe tartozik, de az előbbieknél jóval jelentősebb város a "hajdúk fővárosaként" emlegetett Hajdúböszörmény. A településnek ugyan csak 30 000 lakosa van, de területe alapján (370,78 km) az ország negyedik legnagyobb települése. A fideszes Kiss Attila 2006 óta megszakítás nélkül volt a település első embere. 2006 óta folyamatosan tudta növelni erejét: 2006-ban 47%-kal, 2010-ben 54%-kal, 2014-ben 58%-kal, 2019-ben pedig közel 62%-kal lett polgármester. Vasárnap azonban Göröghné Bocskai Éve (Böszörményi Harmadik Oldal Egyesület) váltotta Kisst.

A fentiekből láthatjuk, hogy a korábbi fideszes bástyák egy része elesett, más részükben a növekvő tendencia nemcsak megtorpant, de vissza is kezdett esni. A 2026-os választásra nem készülhet hátradőlve Tasó Döbrögi László és a Fidesz sem!

A fentebb említett településeken vagy függetlennek hazudott baloldaliak, vagy ténylegesen függetlenek nyertek, tehát ezeket nacionalista szemszögből közel sem értékelhetjük sikernek, s nem is az az áttekintés célja, hogy az eredmények miatt pozitív érzést sugalljak.

Azt kell észrevennünk, hogy a vidéki Magyarországon mintha megjelent volna a fideszes Colosseum alapjain egy repedés. Nagyon pici még, de ott van, s az erózió megindult. A korrupció miatti elégedetlenség okozta volna ezt? Nem kizárólag, hisz eddig is nyilvánvaló volt, hogy lopnak. Debrecen közelében az emberek egy része igenis kezdi látni - de még mindig fájóan kevesen -, hogy itt tényleg a létünk kezd veszélybe kerülni. Színes vendégmunkások, akkugyárak jelennek meg a térségben. Az elégedetlenséget természetesen a baloldali "függetlenek" meglovagolják, de alternatívát nem tudnak, és nem is akarnak nyújtani. Nekik elég, hogy most már ők vannak zsíros pozícióban. Azt is látnunk kell, hogyha a Fidesz nem képes csak a cigányait mozgósítani, akkor bajba kerülhetnek.

A Mi Hazánknak az lesz a feladata, hogy ne engedje el a vidék kezét, illetve azokon a településeken, ahol nem indított jelölteket, ott fogja meg az embereket! Az emberek nyújtanák a kezüket, kapaszkodnának, de a vesztét érző ember nem nézi, hogy kibe kapaszkodik, csak érezze, hogy nincs egyedül. A mi felelősségünk, hogy a tolvajok béklyójából ne másik hétpróbás gazemberek hálójába sodorja őket a Tisza vize. Ne feledjük: ahol nem vagyunk mi, ott az ellenség! A Fidesz lakosságcseréjét pedig dokumentálni kell a legkisebb szinteken is. Amikor az ember már nem csak a monitor kijelzőjén látja Ázsia szemetét, hanem a szomszédjában, akkor maga is elgondolkodik, hogy mi is történik vele, családjával és településével.

(Olvasónktól)