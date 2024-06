Anyaország :: 2024. június 28. 14:30 ::

Kifarolt Gyöngyösi mögül a frakció, így inkább el sem indul a tisztújításon

Habár korábban még nem zárta ki, most egyértelművé tette, hogy nem indul újra a Jobbik elnöki posztjáért Gyöngyösi Márton. A politikus a párt szombati tisztújítása előtt egy nappal igyekezett tisztázni az ezzel kapcsolatos kérdéseket, és kiemelte, hogy szándéknyilatkozatot sem nyújtott be a pozícióért - írja a Magyar Hang.

A Jobbik egyelőre nem sokat kommunikált az eseményről. A kudarcos európai parlamenti választások után – ahol 1 százalékot sem értek el, 0,99 százalékon végeztek – bejelentették, hogy az elnök és az elnökség is lemond. Közben Adorján Béla vásárosnaményi önkormányzati képviselő jelentkezett be az elnöki, és Brenner Koloman az elnökhelyettesi pozícióra, és az elmúlt napok Facebook-bejegyzéseiből kiderült, hogy teljes csapattal készülnek: ott áll mellettük a fotókon – mások mellett – Lukács László György frakcióvezető-helyettes vagy a minden vezetést elvtelenül kiszolgáló Z. Kárpát Dániel országgyűlési képviselő. A képeken szerepel Szabó Gábor egykori pártigazgató is.