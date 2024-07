Anyaország :: 2024. július 2. 10:53 ::

Leütötte és fojtogatta az orvost, amiért mentőt hívott a sérült feleségéhez

Egy év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte gyorsított eljárásban a Kisvárdai Járásbíróság azt a férfit, aki leütött és fojtogatott egy orvost, miután az mentőt hívott a terhelt sérült feleségéhez.



A Zsaru magazin beszámolója szerint a nő elesett rollerrel Záhonyban. Mivel megsérült az álla, ezért begyalogolt az orvosi ügyeletre.

Az orvos megállapította, hogy a nő kórházi kezelésre szorul, ezért mentőt hívott hozzá, és megkérte, hogy amíg kiér az esetkocsi, addig üljön le a váróteremben. Közben megérkezett a nő férje is ittasan, aki cirkuszolni kezdett, hogy minek kellett mentőt hívni, amikor ő is be tudná vinni a nejét a kórházba.

Az orvos hiába mondta a férjnek, hogy ilyenkor mentőt kell hívni, az szidni kezdte a rendelő parkolójában. Ezt követően ököllel leütötte az orvost, majd rávetette magát, és mindkét kezével szorongatni kezdte a nyakát. A hangzavarra kiment az ügyeletről az asszisztens, és leszedte a doktorról a támadót, aki elmenekült.

Az orvos bal szemöldöke körül mély, repesztett seb keletkezett. Az elkövetőt elfogták és előállították. A férj mindent bevallott, és gyorsított eljárásban egy év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. Az ítélet jogerős.

