Zelenszkij és Orbán szerelemgyereke: megnyílt az első magyar-ukrán két tanítási nyelvű iskola

Ünnepélyes keretek között megnyílt szombaton Budapesten az első magyar-ukrán két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium.



Az első magyar-ukrán két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium bejárata az avatás napján, Csepelen 2024. augusztus 31-én (kép: MTI/Lakatos Péter)

A rendezvényen a magyar és az ukrán himnusz elhangzását követően Grexa Liliána ukrán nemzetiségi parlamenti szószóló köszöntötte a résztvevőket és történelmi pillanatnak nevezte az iskola megnyitását. Egyúttal köszönetet mondott az iskola megalapításáért az Ukrán Hagyományok Háza vezetőinek.

Grexa Liliána közölte, mások mellett Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára is segített abban, hogy - Ukrajna és Magyarország között - a kétoldalú kapcsolatok olyan szintre emelkedjenek, hogy most itt Budapesten meg tudják nyitni ezt az iskolát.



Grexa Liliána ukrán nemzetiségi parlamenti szószóló beszédet mond az avatáson (kép: MTI/Lakatos Péter)

Grexa Liliána az MTI-nek elmondta, hogy a magyar-ukrán két tanítási nyelvű iskolába már 350 gyerek jelentkezett, de véleménye szerint ez a szám idén még emelkedni fog.

Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy a most megnyílt iskolában az ide érkezett gyerekeknek lehetőségük lesz ukránul és magyarul is tanulni. Ez egyrészt elősegíti a gyerek integrációját, ugyanakkor megőrzik az anyanyelvüket és a kultúrájukat is.



Zászlók az iskolán (kép: MTI/Lakatos Péter)

Kiemelte, az iskola megnyitása egyet jelent Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök és Orbán Viktor miniszterelnök megállapodásának végrehajtásával egy ukrán iskola budapesti megnyitásáról.

Az ünnepség végén többek között Grexa Liliána, Viktor Mikita és Szalay Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes egyszerre vágta át a magyar és az ukrán zászló színeit jelképező szalagot.

(MTI nyomán)

