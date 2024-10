Anyaország :: 2024. október 9. 19:21 ::

"Már rég telibe szarják az összes erkölcsi alapot, amelyből az egyén jobboldalisága fakad" - távozik a Mediaworkstől a Pesti Srácok újságírója

Távozik a Mediaworkstől Ábrahám Róbert – jelentette be Facebook-oldalán a Pesti Srácok egykori újságírója. Mivel nem említett konkrét okokat távozására, a Telex megkereste kérdéseivel. Azt mondta nekik, nem akar részleteket megosztani, mert olyanokat is veszélybe sodorna, akiket nem akar.



Fotó: PS

Mint elmondta, nem az ő véleménye változott meg, hanem a "jobboldal" (tévesen a Fideszt nevezte annak - a szerk.) játékszabályai. Szerinte a "jobboldalon" ugyanis "farkasok helyett kutyákat nevelnek ki".

Ábrahám azt is elmondta, a rendszer a morális válsága mellett nem bírja el azt a reformszemléletet és építő kritikát, amelyet ő is képvisel – helyette anakondaként fokozatosan fojtja meg a hozzá hasonlókat. Azt azonban hangsúlyozta, még így is, "minden bűnével együtt a jobboldali vezetés a legjobb alternatíva", ezzel jár a legjobban az ország.

Szerda délutáni bejegyzésében azt írta, hetek óta vívódik azon, mi a helyes, és mi a helytelen.

A háttérben ugyanis kialakult egy olyan bizalomvesztés, amit nem tudok tovább takargatni. És ilyenkor mit tehetek? Ha szembefordulok velük, akkor abból egy másik erőtér profitál. Ha tétlenül tűröm azt az aljasságot, amit művelnek, akkor csak még arrogánsabbá és önhittebbé válnak. Akkor mégis mit lehet tenni? – fogalmaz bejegyzésében Ábrahám Róbert.

Szerinte "elkapatták őket, mert a jobboldali világnézetet vallók gyakran összekeverik a lojalitást a szolgai meghunyászkodással. Ezért lehet az, hogy bizonyos körökben már rég telibe szarják az összes erkölcsi alapot, amelyből az egyén jobboldalisága fakad: a hűséget, a szavahihetőséget, hogy nem teszünk homlokegyenest mást, mint amit mondunk."

Azt is írja, "a jobboldali politika hozzászokott ahhoz, hogy vagy milliárdos oligarchákkal, vagy sértődött multimilliomosokkal, vagy ócska, kegyvesztett vamzerekkel kerül szembe", az övéhez hasonló távozásokra viszont kevésbé vannak felkészülve. Ő ugyanis "ugyanabban hisz ma is, mint öt éve, és hiába tudná két perc alatt megnyerni a "kinek van nagyobb fsza" versenyt, inkább hátat fordít az egésznek."