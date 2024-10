Anyaország :: 2024. október 31. 14:56 ::

Sallai Nóra "magához tért" - de nincs tudatánál

Sallai Nóra állapota az utóbbi időben nem sok változást mutatott, viszont a Blikk információi szerint megtörtént az áttörés, amire mindenki várt: a színésznő magához tért, s ugyan még kommunikálni nem tud a külvilággal, viszont a végtagjait már mozgatja. Az orvosok azon a véleményen vannak, hogy nagyon messze még a teljes gyógyulás, de biztató jelnek veszik a változást.

A színésznő szeptember 27-én szenvedett súlyos autóbalesetet Alsónémediben, amiben ötéves kisfia életét vesztette. A Jóban Rosszban színésznőjét éppen egy hete szállították át másik rehabilitációs intézménybe, miután rokonai nagyon aggódtak állapotáért. A baleset és a sorozatos műtétek miatt Sallait mesterségesen altatták, viszont egy ideje már nem adják neki az altatót, így egyre többet van ébren.

– Nóri pár napja már többet van ébren, mint amennyit alszik. Egyelőre csak az egyik szemét tudja kinyitni, de nincs tudatánál, semmilyen módon nem kommunikál, viszont már ez is nagy eredmény. Továbbra is naponta jár be hozzá a családja és néhány barát, akik folyamatosan beszélnek hozzá. Nem lehet tudni, hogy felismeri-e őket, tudja-e, mi történik vele, de remélhetőleg ez idővel fokozatosan javulni fog – mondta egy névtelen forrás a portálnak.

„Ahogy magához tért, úgy kezdett el mozogni is. Jó jel, hogy minden végtagját tudja mozgatni, a jobb kezét és lábát már többször fel is emelte. Az orvosok is örülnek minden ilyen javulásnak, ám jelenleg ők sem tudják még, mi várhat rá. Azt mondták, akár egy fél évbe is beletelhet, mire Nóri felépül, ez nagyban függ attól, hogy milyen tempóban nyeri vissza a tudatát, és milyen egyéb sérüléseket diagnosztizálnak még rajta” – tette hozzá.

(Index nyomán)