Drágul a TAJ-kártya, díjemelések sora jön az egészségügyben

A jövő évi költségvetés miatt jelentős módosításokat tervez a kormány az egészségügyi és igazgatási szolgáltatások díjainál. A módosítások érintik többek között a TAJ-kártya és az EU-Kártya kibocsátását is. Megváltoztatnák a munkavállaló keresőképtelenségének a kormányhivatal orvosa általi felülvizsgálatának menetét is, valamint a különböző egészségügyi eszközök, tevékenységekkel kapcsolatos engedélyek díjai is emelkednek – írja a Portfólió nyomán a 24.

A Belügyminisztérium új rendelettervezete, amelyet most bocsátottak társadalmi egyeztetésre, jelentős változásokat irányoz elő az egészségügyi és igazgatási szolgáltatások területén. A módosítások célja, hogy a 2025-ös központi költségvetés előkészítése során megalapozzák az állami igazgatás egyes szegmenseinek pénzügyi fenntarthatóságát, miközben a szabályozás és az eljárási rend korszerűsítése révén hatékonyabbá váljanak az érintett folyamatok – idézi a portál a normaszöveget.

A változások a lakosságot és a gazdasági szereplőket egyaránt érinthetik, különös tekintettel az egészségügyi, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás területén végzett eljárásokra, az orvostudományi kutatások engedélyezésére, valamint az elektronikus cigaretták és dohánytermékek szabályozására.

A tervezet legfeltűnőbb eleme a díjszabások emelkedése, ami számos területen jelentős költségnövekedést eredményezhet.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása például 4000 forintos díjat kapna, amely egységesen vonatkozik azokra az esetekre, amikor a kártya kötelező egészségbiztosítási ellátások igénybevételére jogosít. Az EU-s egészségügyi kártya kiváltása eddig 3000 forint volt.

Ugyancsak 4000 forintot kell fizetni a TAJ-számot igazoló okmányok újbóli kiadásáért (ha az elveszett vagy megrongálódott), ez eddig szintén 3000 forintba került.

Azok számára, akik gyógyszerrendeléshez szükséges számítógépes program minősítését kérelmezik, a díj 252 100 forintra emelkedik, szemben a korábbi 200 000 forintos összeggel.

A gyógyászati célú tevékenységi engedélyek kiadása, megújítása, valamint módosítása is drágább lesz.

Az első kiadás vagy megújítás 400 000 forintba kerül majd, míg a módosítás díja 80 000 forint lehet.

Ezek a díjemelések különösen azokat érinthetik, akik gyógyászati tevékenységet szeretnének kezdeni vagy már meglévő engedélyeiket kívánják módosítani.

A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadása terén is jelentős változások várhatók. A díjak az eljárás típusától függően emelkednek.

Egyszerűsített eljárásrend esetén a gyógyszerek támogatásba való befogadásáért 400 000 forintot kell majd fizetni.

Normál eljárásrendben ez az összeg 2 000 000 forintra rúg, míg tápszerek és egyéb szabványosított gyógyszerek esetében az egyszerűsített eljárás díja 40 000 forint.

A gyógyászati segédeszközök támogatásba való befogadásának díjai is hasonlóan emelkednek. Az egyedi méretvétel alapján készült eszközök gyártására előírt követelmények meglétét például a telephely nagyságától függően ellenőrzik majd, ha elfogadják a jogszabályt.

Egy 1–5 főt foglalkoztató telephely esetében ez 189 000 forintba kerülne, míg egy 10 főnél nagyobb létesítmény esetében az összeg elérné az 508 950 forintot.

Az orvostudományi kutatások engedélyezésére vonatkozó díjak is jelentősen emelkednek. Egy kutatás alapköltsége 500 000 forint lenne, amely telephelyenként további 33 000 forint kiegészítő díjjal egészülhet ki. A kutatások engedélyezése során az Egészségügyi Tudományos Tanács vagy a Regionális Kutatásetikai Bizottság állásfoglalásait is figyelembe veszik, ami tovább bonyolíthatja az eljárást.

Egyéb területeken is jelentős változások várhatók

Az orvostechnikai eszközök nyilvántartásba vételének alapdíja 97 065 forint lesz regisztrációnként.

Az orvosi szakvizsgák bizonyítványainak pótlása 4000 forintos díjat kapott, míg az egészségügyi szakirányú képzések részvételi díjai is 50 000 forintra emelkednek.

A tervezet szerint a módosítások a kihirdetést követő 31. napon lépnek hatályba. A társadalmi egyeztetés december 17-ig tart.