2024. december 13. 11:59

Esküvője közben vittek el a rendőrök egy marokkói illegálist Szegeden

A szegedi anyakönyvi felügyelő jelezte 2024. december 10-én délelőtt az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatósága (OIF DARIG) felé, hogy az előtte házasságkötési szándékkal megjelent pár férfi tagja csak útlevelét tudta felmutatni, egyéb tartózkodásra jogosító dokumentuma nem volt. Ezután idegenrendészek érkeztek a címre, majd miután megállapították a jogellenes tartózkodást, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság járőrei is csatlakoztak. A marokkói vőlegényt előállították, közben az is kiderült, a Schengeni Információs Rendszerben (SIS) is szerepel: a Holland Királyság elrendelte kiutasítását az Európai Unió tagállamainak területéről idén nyáron, ám ennek a férfi láthatóan nem tett eleget – olvasható az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság oldalán.

A 37 éves, az általános iskola 2-3 osztályát végzett férfi 2001-ben – "megélhetési nehézségei miatt" – hagyta el Marokkót. Megjárta Spanyolországot, Franciaországot, Belgiumot, végül Hollandiában töltött hosszabb időt. Többször kiutasították (tehát mindenhol "megélhetési nehézségei támadtak" - a szerk.), ám mindig visszatért az Európai Unió területére. 2018 óta Hollandiában élt, állítása szerint feketén, burkolóként dolgozott. Ötvenéves, magyar állampolgár feleség-jelöltjével is ott ismerkedett meg, majd eldöntötték, hogy Magyarországra jönnek és összeházasodnak. Már élt a Holland Királyság az Európai Unió tagállamainak területéről kiutasító rendelkezése, amikor Ausztrián keresztül beutaztak Magyarországra.

Idegenrendészeti meghallgatásán elmondta, csak útlevele van, tartózkodását semmilyen formában nem legalizálta.

Az OIF DARIG munkatársa a lefolytatott idegenrendészeti eljárás részeként a holland hatóság által korábban elrendelt kiutasítás végrehajtásáról rendelkezett, amit Marokkóba, kitoloncolással kell végrehajtani. Marokkó biztonságos származási országnak számít, a férfi nem tartozik a kiutasítás elrendelésére vonatkozó tilalom alá: sem faji, sem vallási okból, sem hovatartozása, politikai véleménye miatt – hazatérésével – nincs kitéve üldöztetésnek, embertelen bánásmódnak, büntetésnek – írják az oldalon.

Az OIF DARIG megtette a szükséges intézkedéseket az idegenrendészeti őrizetbe vett férfi kitoloncolásának végrehajtása érdekében.

(24 nyomán)