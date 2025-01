Anyaország :: 2025. január 17. 18:42 ::

Karácsony akadálymentes 2-es metróvonalat szeretne

Európai finanszírozás bevonásával megvalósulhat a 2-es metró teljes vonalának akadálymentesítése, erre fog javaslatot tenni Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés következő ülése elé terjesztett javaslatával - tájékoztatta a Főpolgármesteri Hivatal pénteken az MTI-t.

A felújításra szoruló mozgólépcsőket újakra, valamint ferdeliftekre cserélnék, ezzel nemcsak a mozgásukban korlátozottak, a kisgyermekes szülők, illetve az idősek utazását könnyítené meg Budapest, de jelentős energiamegtakarítás is elérhető - írták.

"Itt az ideje", hogy a 3-as metró akadálymentesítése után a 2-es metróvonal is teljes mértékben akadálymentes legyen - hívta fel a figyelmet a főpolgármester a Facebook-oldalára feltett videóban, hozzátéve, a 2-es Budapest második legforgalmasabb metróvonala, naponta 300 ezer ember használja. A 11 megállóhely közül jelenleg csak három akadálymentes.

A közlés szerint a több mint húsz évvel ezelőtti felújításból költségcsökkentési okokból kimaradt a mozgólépcsők teljes körű cseréje is: így öt állomáson mára már 50 évnél idősebb, szovjet gyártmányú, nagy energiafelhasználású mozgólépcsők üzemelnek. Három állomáson a 80-as évek végén ugyan új mozgólépcsőket építettek be, de ezek felújítása is időszerű.

A projekt keretében a BKV nyolc állomáson 27 mozgólépcsőt cserélne és nyolc ferdeliftet építene be.

A program jelenlegi becsült összköltsége 21 milliárd forint, finanszírozója az Európai Fejlesztési Bank - írták.

Azt írták: az új, korszerű mozgólépcsőkkel jelentősen csökkenne az energiaköltség, ezek, más energiahatékonysági lépésekkel együtt, a fejlesztési forrás finanszírozását is megalapozzák. "Mivel a régi korszerűtlen mozgólépcsők helyett új, energiatakarékos mozgólépcsők lennének, így a beruházás csaknem 30 százalékos energiamegtakarítást eredményezne, amely hozzájárul a jövőbeni működési költségek csökkentéséhez" - fogalmazott Karácsony Gergely főpolgármester.

A projekt részleteit a BKV kidolgozta, az európai forráshoz való hozzáféréshez azonban a hatályos jogszabályok szerint a kormány engedélye szükséges.

"A Fővárosi Közgyűlés januári ülésén döntünk ennek a csomagnak a támogatásáról és remélem, hogy az akadálymentesítés igazi nemzeti üggyé válik, és ezt a kormány is annak tekinti" - tette hozzá a főpolgármester.

A Fővárosi Közgyűlés az aláírt finanszírozási megállapodás ismeretében dönthet majd a megállapodás feltételeinek elfogadásáról, valamint a kormányzati jóváhagyást kezdeményező eljárás megindításáról - írták.