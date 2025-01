Anyaország :: 2025. január 17. 20:39 ::

Eloltották a Keletiben lángoló mozdonyt, egyelőre nem zárták ki a szándékos gyújtogatást

Ég egy mozdony a Keletinél – írta a Telexnek egy olvasója, és képet is küldött. A fotón az látszik, hogy nagy füsttel lángol valami, valószínűleg egy mozdony a Keleti vágányain, a pályaudvar Verseny utca felőli oldalánál. A füst messziről látszik, számoltak be olvasóink.



Olvasói fotó / Telex

Úgy tudni, hogy a tűz már átterjedhetett egy másik kocsira is, és több másik is veszélyben lehet.

Az ügyben keresték a hatóságokat.

Frissítés: Fűtőmozdony gyulladt ki, arról egy másikra már átterjedt



Az ügyben keresték a hatóságokat. Kiss Ádám István, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Telexnek azt mondta, hogy a pályaudvar egy oldalsó szerelővágányán egy fűtőmozdonyként használt mozdony kigyulladt. Négy másik mozdony volt mellette, ezek közül egyre részben átterjedt a tűz.

A fővárosi hivatásos tűzoltók, valamint a Lőrinc-Kertváros önkéntesei érkeztek ki a helyszínre. Az egységek több vízsugárral oltják a lángokat. A beavatkozást a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja, megkezdték a vonatok mozgatását.

A lap munkatársa a helyszínről írta, hogy a Keleti Pályaudvar le van zárva, a füst mindig erősen terjed a környéken. Újabb tűzoltóautók érkeztek a helyszínre, segíteni az oltást.



Olvasói fotó / Telex

A tűz oka csak a későbbi vizsgálatból derül majd ki.

2. frissítés: Nem zárható ki a gyújtogatás

A fővárosi hivatásos tűzoltók, valamint a Lőrinc-Kertváros önkéntesei érkeztek ki a helyszínre. A tüzet két vízsugárral oltó tűzoltók a lángolást este 8-ra megszüntették, ám izzó részek még vannak a mozdonyban. A beavatkozást a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

A Telex tudósítója a helyszínről azt írta, hogy a Keleti pályaudvar forgalmát egy időre korlátozták, a füst sokáig erősen terjedt a környéken. Újabb tűzoltóautók érkeztek a helyszínre, segíteni az oltást.



Olvasói fotó / Telex

A Mávinform pontosabban leírta, mi is gyulladt ki: a pályaudvar kocsijavító műhelyénél egy, a szerelvények energiaellátására szolgáló előfűtő mozdonya. Közölték, hogy az oltás idejére a Katasztrófavédelem munkatársai egy időre korlátozták a pályaudvar forgalmát, emiatt néhány járat nem, vagy csak késve tudott elindulni. Este 8 órakor a korlátozásokat feloldották, azonban néhány járatnál még változásokra lehet számítani.



Olvasói fotó / Telex

Személyi sérülés nem történt, az érintett utasok továbbutazását, alternatív eljutási lehetőségeit az Országos Haváriaközpont irányítása mellett szervezték. A tűz okának kivizsgálása érdekében azonnali vizsgálatot indított a MÁV.



A várakozó utazóközönség (fotó: Vida Benjamin / Telex)

Jelen pillanatban semmilyen eshetőséget, a szándékos gyújtogatást sem lehet még kizárni.

Egyes járatok nem jártak a Keletiig, csak Kőbányáig vagy Rákosig (illetve onnan).