2025. január 21. 19:10

Orbán: ha Ukrajna jót akar magának, akkor rendezze a viszonyát Szlovákiával és Magyarországgal!

Agresszív és ellenséges nyilatkozatok jönnek Kijevből - mondta a miniszterelnök kedden Pozsonyban sajtótájékoztatón a leállított gáztranzittal összefüggésben, miután tárgyalt Robert Fico szlovák kormányfővel. Orbán Viktor az új amerikai elnök hivatalba lépésére utalva azt is elmondta, "tegnap óta mi vagyunk a főáram, mi vagyunk a mainstream". /Bővített hír./

A magyar kormányfő kérdésre válaszolva a gáztranzit ügyéről azt mondta, az agresszív és ellenséges nyilatkozatokkal ezt a kérdést nem lehet megoldani. Kijev már nem ül olyan biztosan a nyeregben, hogy ezt megengedhesse magának, olyan változások zajlanak a világban, amelyek Kijev ellenében dolgoznak - fogalmazott.

Hozzátette, "ha agresszívek maradnak és ellenségesek, pórul fognak járni. A végén még felidegesítenek bennünket, és ellenlépéseket fogunk tenni".

Jelezte, teljes mellszélességgel támogatja Robert Fico erőfeszítéseit, hogy tárgyalásos úton találjon megoldást a gáztranzit nehéz ügyére, hiszen a leállított gáztranzit nemcsak Szlovákiát, hanem Magyarország érdekeit és az egész régió ellátásbiztonságát veszélyezteti.

Elmondta, elfogadhatatlan, ahogy ma a kijeviek megpróbálják irányítani és alakítani a közép-európai országokkal való kapcsolatot. Mi megadjuk a tiszteletet, de elvárjuk, hogy nekünk is adják meg a tiszteletet, és ha felvetünk egy komoly kérdést, álljanak rendelkezésre, hogy azt meg tudjuk vitatni, ahogy az Európában szokás - hangsúlyozta.

Orbán Viktor azt mondta, akármit is mond Brüsszel Ukrajna uniós tagságáról, annak elfogadásához a tagállamok egyhangú döntése kell, arról Magyarország és Szlovákia is dönteni fog. Hiába gondolja azt Ukrajna, hogy jól fekszik Brüsszelben a mostani vezetésnél, "mi vagyunk a tagok Brüsszelben, ők meg jelentkezők" - tette hozzá.

Közölte azt is, az ukránok nem viselkedhetnek úgy, mintha a világ, Pozsony, Budapest úgy táncolna, ahogy ők fütyülnek, lehet, hogy az amerikai demokrata kormányzat idején ez így volt, de ennek vége van, most egy új, egy békekorszak jön. Az a benyomása - folytatta - , Kijev még nem szembesült azzal, hogy radikálisan megváltoztak az erőviszonyok, és komolyan kell venni a közép-európai országokat.

A magyar miniszterelnök Ukrajna NATO-tagságáról azt mondta, az nincs napirenden, és nem is lesz, mert sohasem lesz egyhangú támogatás mögötte.

Azt mondta, az orosz-ukrán háborúnak az az oka, hogy az oroszok világossá tették: háború és katonai támadás árán is készek Ukrajna NATO-tagságát megakadályozni. Ukrajna NATO-tagsága azonnali, közvetlen, teljes háborút jelent Oroszországgal szemben - tette hozzá.

Magyarország ezt nem akarja, mindent meg kell tenni, hogy béke legyen, az ukrán NATO-tagság pedig egyenlő a háborúval, ezért Magyarország nem támogatja - összegzett.

Kitért arra is, hogy ha Ukrajna ma csatlakozna az EU-hoz, azzal tönkretenné Magyarországot. Az EU-nak nincsen pénze, hogy Ukrajnát felvegye az unióba, és "mi nem akarjuk tönkretenni a saját hazánkat" - mondta, közölve azt is, ezzel a magyar agrárgazdálkodók tízezrei mennének tönkre és a most az EU-ban gazdaságfejlesztésre rendelkezésre álló forrásokat mind oda kellene adni Ukrajnának.

Közölte, tárgyalni érdemes Ukrajna uniós tagságáról, de a csatlakozás hosszú évekig, évtizedekig nem lezárható folyamat.

Az uniós tagság kapcsán is felhívta a figyelmet arra, hogy arról a tagállamok döntenek, ezért az nem fog menni, ha Ukrajna magára haragítja a szomszédos országokat. Az, aki sérteget, aki úgy beszél, mintha a szolgái lennénk, azok tagságát a magyar képviselők biztos nem fogják megszavazni. Ha Ukrajna jót akar magának, akkor rendezze a viszonyát Szlovákiával, Magyarországgal, adja meg a tiszteletet, viselkedjen úgy, ahogy egy európai uniós tagjelöltnek viselkednie kell! - mondta.

A Robert Ficóval folytatott megbeszéléséről azt mondta, ahhoz nem fér semmi kétség, hogy Szlovákia és Magyarország is a NATO, illetve az Európai Unió tagja, és ez így is marad. Magyarországon mindkét kérdésről népszavazás döntött, így a kormánynak azokat nincs lehetősége és szándéka sem megváltoztatni - jegyezte meg.

Orbán Viktor azt mondta, a magyarokat szokták úgy leírni, mint akik elszigetelődtek a nemzetközi politikában, ehhez képest "tegnap óta mi vagyunk a főáram, mi vagyunk a mainstream", "visszatértünk a történelem főutcájára". A nyugati főáram békepárti, családbarát és migrációellenes, ez az új főáram - hangsúlyozta.

A miniszterelnök rögzítette, Magyarországnak továbbra is az az érdeke, hogy a háború minél hamarabb véget érjen.

Véleménye szerint Brüsszelben nem látják, milyen gyorsan megváltozott minden, Brüsszel továbbra is háborúpárti politikát folytat, ideje lenne azonban kijózanodnia, "de Brüsszel még a ráivás fázisában van", kell még némi idő, hogy alkalmazkodni tudjanak az új helyzethez.

Rossz hírnek tartja, hogy Brüsszel továbbra is folytatni akarja a háborút és a szankciós politikát. Alacsony energiaárak kellenek, de amit ma Brüsszel és Kijev csinál, felhajtja az energiaárakat - közölte.

Kitért arra is, hogy a háború után sem lesz könnyű megtalálni a helyes politika irányát Ukrajnával kapcsolatban, mert "ott hatalmas mennyiségű fegyver lesz kint", amely kockázatot jelent a szomszédos államoknak.

Az a veszély is fent fog állni, hogy a Magyarországnak és a Szlovákiának járó pénzeket Brüsszel átirányítja Ukrajnának - mondta, hozzátéve, az érdekek megvédéshez regionális együttműködésre lesz szükség.

Orbán Viktor értékelése szerint régen voltak olyan sikeresek a magyar-szlovák kapcsolatok, mint most; Szlovákia lett Magyarország második legfontosabb kereskedelmi partnere Németország után.

Elmondta, hidakat építettek, határátkelőhelyeket nyitottak, összekapcsolták a villamosenergia-hálózatokat, valamint a földgáz-konnektorokat, amelynek kapacitását most mintegy egymilliárd köbméterrel növelik.



Fotók: Orbán Viktor Fb-oldala

Fico szlovák miniszterelnök és nem ukránszolga

Szlovákia és Magyarország "élettere" az Európai Unióban és a NATO-ban van, de ez nem jelenti azt, hogy passzívan szemlélik ezt az életteret és a jövőben nem lesznek szuverén állásfoglalásaik - közölte Robert Fico szlovák miniszterelnök, miután Orbán Viktor magyar kormányfővel tárgyalt kedden Pozsonyban. Az egyeztetést spontánnak, nagyon barátinak értékelte, amely tartalmi szempontból rendkívül gazdag volt.

Nagyon dinamikus dolgok történnek, az Európai Unióra is nagy változások várnak és országaik felé felelősségük van abban, hogy alaposan felkészüljenek ezekre a változásokra - hangsúlyozta a szlovák miniszterelnök.

Megerősítette a szuverén szlovák külpolitika folytatását, amely azzal együtt, hogy messzemenőleg tiszteletben tartja az uniós és a NATO-tagságot, más országok felé is orientálódni fog, főleg olyanok felé, amelyeknek ugyanolyan érdekük a jó kapcsolatok kialakítása.

Kérdésre közölte, hogy Szlovákia támogatja a megfelelő feltételek teljesülése esetén Ukrajna uniós tagságát, NATO-tagságát azonban elutasítja. Rámutatott: utóbbi kapcsán nincs ok az álláspontjuk megváltoztatására, az ugyanis tönkretenné a békekezdeményezéseket, és olyan hatalmas biztonsági kockázat lenne, amely a harmadik világháború veszélyét is jelentené. Miniszterelnökként mindig azt fogja javasolni a szlovák parlamentnek, hogy soha ne értsenek egyet Ukrajna NATO-tagságával - rögzítette.

Kitért arra is, hogy soha nem fogják támogatni - szemben az ellenzékkel - szlovák katonák Ukrajnába küldését, mert, mint fogalmazott, az ukrajnai háború, "nem a mi háborúnk".

Nem fogadják el azt a retorikát, hogy "az EU harcban áll, nem vagyunk hadban, mi békés ország vagyunk, békés megoldást és békés együttélést akarunk" - mondta.

Kijelentette, ő szlovák miniszterelnök és nem ukránszolga, neki az a feladata, hogy a Szlovák Köztársaság és polgárai érdekeit védje. A helyzet Ukrajnában valóban súlyos és szavai szerint a magyar kormányfővel együtt megállapították, Kijev ma már nem ül olyan szilárdan "abban a nyeregben", amelyben Joe Biden, az Egyesült Államok korábbi elnökének idejében ülhetett.

Kitért arra, hogy a tárgyaláson érintették Donald Trump amerikai elnök első intézkedéseit, amelyek bizonyos értelemben inspirálóak. Az értékrend tekintetében azonosul a hivatalba lépett amerikai elnökkel és Orbán Viktorral egyaránt - jelezte.

Elmondta: tájékoztatta a magyar kormányfőt a szlovák alkotmány megváltoztatásának módjáról. Olyan értékeket kívánnak rögzíteni, amelyre a Szlovák Köztársaság léte épül - közölte.

Kifejtette: miután rögzítették, hogy a házasság kizárólag férfi és nő közötti kapcsolata, azt is alkotmányba foglalnák, hogy két nemet ismernek el, a nőt és a férfit. Megoldják a gyerekek örökbefogadásának kérdését is, az állami művelődési-oktatási programoknak pedig olyan értékeken kell alapulniuk, amelyeket az alkotmány is rögzít.

Szólt arról is, hogy az új amerikai elnök által az elsők között megnyitott téma a katonai kiadások növelése lesz, és elképzelhetőnek ítélte hogy a mostani két százalékról három-négy százalékra nőnek majd a kiadások. A szlovák ellenzéknek szerinte erre nincs válasza, a szlovák kormány ugyanakkor lehetségesnek tartja a költségek bizonyos növelését azzal a feltétellel, hogy az egyéb célokra nézve is hasznos lesz majd. A kétoldalú tárgyaláson szó volt a hadseregek közötti együttműködési lehetőségekről is - jelezte.

A témák között szerepelt az energiabiztonság kérdése azután, hogy Volodimir Zelenszkij egyoldalúan döntött az ukrán területen áthaladó gáztranzit leállításáról. A döntés nemcsak Szlovákiát károsítja, hanem az egész Európai Uniót, beleértve Magyarországot is, óriási nyomást helyezve az energiaárakra - állapította meg. Ezért a két ország közösen fog dolgozni azon, hogy erre az Európai Bizottság is odafigyeljen - mondta. Meggyőződésük, hogy az Európai Unió azért van, hogy a tagállamai érdekeit védje és csak ezután lehet szó bárki más érdekeiről - hangsúlyozta.

Kitért arra is: nem tudják elképzelni, hogy atomerőművek nélkül is elérhetők legyenek a rendkívül ambiciózus klímavédelmi célok és az energiabiztonság. Kijelentette azt is: érdekükben áll a tapasztalatcsere és a szlovák-magyar cégek együttműködése.

További kérdésre közölte, elsőrendű érdekük, hogy az ukrajnai gázszállítások Szlovákia irányába folytatódjanak. Elmondta: továbbra is érdekében áll, hogy találkozzon az "ukrán" elnökkel. Emlékeztetett: Szlovákiának élő szerződése van a Gazprommal arra, hogy bizonyos áron gázt vásároljon, és az orosz gáz egyetlen útvonal, Törökországon át hozható Közép-Európába. Ha lehetőség lesz arra, hogy Szlovákia a Déli Áramlatról is gázt szerezzen, akkor természetesen jó megoldás a diverzifikálás - közölte, hozzátéve: minden lehetőséget kihasználnak, hogy Szlovákia ne csak a nyugat felől érkező, drága gázra legyen ráutalva.

Robert Fico a magyar kormányfőt hivatalos látogatásra hívta március 19-re, a szlovák-magyar alapszerződés aláírásának 30. évfordulója alkalmából. Értékelése szerint ez a harminc év rendkívül tarka és sokszínű volt és elmondta: nagyon sokra becsüli az együttműködésük éveit. Ez garantálta, hogy a kétoldalú kapcsolatok a lehető legmagasabb szintre kerüljenek - mutatott rá.

Hozzátette, nagyon fontosnak tartja, hogy a szlovák-magyar együttélés Szlovákiában már nem politikai téma, nem tárgya a választások előtti küzdelemnek.

(MTI nyomán)