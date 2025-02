Anyaország, Extra :: 2025. február 10. 16:11 ::

Rozika, a jósnő adta a tippet a trafikrabláshoz, még a csakrák is megnyíltak

Egy magyar rablópáros próbált trafikot kirabolni Ausztriában egy jósnő tippje alapján. A látomás azonban nem hozott sikert, az amatőr bűnözőket elfogták, és pár napja némi szabadságvesztésre ítélték őket. A tippeket Rozika, a jósnő adta. Ilyen tárgyalást vélhetően keveset láttak Ausztriában. A bíró külön figyelmeztette őket, hogy jósnő tanácsai alapján sem szabadna bűncselekményeket elkövetni, írja a Blikk.

– Ügyfelem, Bálint elfogadta, hogy a bíróság múlt heti döntése alapján 3 és fél évet kell a rácsok mögött töltenie, miután tavaly ősszel akkori barátnőjével, Nikivel megpróbáltak egy trafikot kirabolni Ausztriában – közölte dr. Ujvárosi Veronika, a bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda vezetője. – A férfi barátnőjének, Nikinek két évet kell ülnie, ha elfogadja a bíróság döntését – tette hozzá.

Ausztriában a Fertő tótól nem messze lévő Gols település trafikján próbált rajtaütni tavaly október 25-én egy magyar (?) szerelmes pár. Maszkot viselve mentek be a dohányboltba, ahol egy késsel megfenyegették az alkalmazottat, és készpénzt követeltek. Ám a támadás meghiúsult, és a rablók zsákmány nélkül menekültek Magyarországra.

Az osztrák rendőrség elfogatóparancsot adott ki ellenük, és nem hiába. Az Ausztriába visszatérő párost ugyanis november 6-án Pándorfaluban elfogták és letartóztatták. Az amatőr rablók autójában a nyomozók megtalálták a trafikban használt kést és maszkot. A szerelmespár beismerő vallomást tett, kitérve arra is, hogy egy magyar (vagy inkább csak magyarországi - a szerk.) jósnő adta nekik a tippet a rablás elkövetéséhez, mondván, látomása szerint jól fognak járni. A bírósági tárgyalást az ügyben a múlt héten tartották.

Az ügyvéd elmondta, hogy a tárgyaláson meghallgatták a golsi dohánybolt eladóját, aki az újra felidézett emlékek hatása alatt, megtörten nyilatkozott arról, hogy a páros akciója óta nem érzi magát jól, megviselték a történtek, és pszichológus segítségét kellett kérnie. – Amikor a vádlottak megjelentek a trafikban, az eladó rájuk nézve először majdnem felnevetett halloweeni jelmezre hajazó öltözetük láttán, de aztán ahogy a rablás tudatosult benne, ijedtség és félelem lett úrrá rajta. Innentől kezdve nem is nagyon emlékezett semmire sem – idézte fel a tárgyalóteremben elhangzottakat az ügyvédnő.

Hozzátette: a bíró szembesítette a vádlottakat azzal, hogy vallomásuk szerint a tippet a rabláshoz egy jósnőtől kapták. – Ezt fenntartották, és beszámoltak arról is, hogy Rozikánál többször jártak, és több jóslata be is vált, így például az is, amelyikben megjövendölte Bálint agyvérzését. Ezek miatt hallgattak a jósnő szavaira – mondta dr. Ujvárosi Veronika. – A bíró erre megjegyezte, hogy bárki bármit hihet, de amikor valaki bűncselekmény elkövetésére ad tippet, akkor át kellene gondolni a dolgokat.

– Nikoletta vitte egyébként a pálmát, mert hangosan beszámolt arról is, hogy a jósnő médiumnak tartotta őt, és amikor nála jártak, akkor megnyíltak a csakrái. Egy ilyen alkalommal, hipnózis hatása alatt dönthetett arról, hogy beleegyezik a trafikrablásra – osztotta meg az ügyvéd Nikoletta bíróságon előadott védekezését.

Dr. Ujvárosi Veronika megemlítette azt is, hogy ügyfele, Bálint beszédbeli nehézségei ellenére összefüggő vallomást tett, amelyben sajnálatát fejezte ki az elkövetett bűntettért. – Nagyon megörült annak, amikor a trafik kasszája nem nyílt ki, mert akkor tudta, hogy minél előbb el kell hagynia a trafikot, amelynek kirablásával kapcsolatban már előzetesen rossz érzései voltak. El is fogadta a büntetést, Nikoletta viszont a tárgyalás napján negyedik életévét betöltött kisfiára hivatkozva gondolkodási időt kért – közölte az ügyvéd.