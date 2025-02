Anyaország :: 2025. február 18. 16:12 ::

Ismét vonat elé vetette magát egy diák Tatabányán

Februárban egy másik diák is öngyilkos lett, a vonat elé vetette magát Tatabányán, írja információi alapján a Kemma.hu. Egy általános iskolás lány is öngyilkos lett nemrég a városban, a helyi lap szerint ő is vonat elé vetette magát.

A rendőrség közlése szerint közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálják az eset körülményeit.

A lap információi szerint a fiatal lány középiskolába járt, és jó tanuló volt. Az öngyilkossága a családját, tanárait és diáktársait is sokkolta.

