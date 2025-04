Nem az első és vélhetően nem az utolsó felvonása volt a hazai etnikai problémáknak a fonói kettős gyilkosság. Évről évre egyre inkább „beérik” az, amivel kapcsolatban évtizedek óta járatjuk a szánkat, magyarul a cigányság vészterhes szaporodása az őslakosság kárára.

A nemzeti oldal minderre Fonón is felhívta a figyelmet, majd nem sokkal később egy bizonyos Magyar Róbert kezdett a Betyárseregnek üzengetni. „Roma Biztonsági hálózat” néven „békefenntartó csoportot” alakít, habár a helyesírást még nem sikerült elsajátítania:

De ki is Magyar Róbert? Önjelölt „békeharcos”, unatkozó hőbörgő? Fehérgyűlölő?

Magyar Róbertre többször hivatkoznak Ifj. Magyar Róbertként, valamint több helyen találkozni azzal a tézissel is, miszerint a tényleges életfogytiglanra ítélt bűnöző, a fekete sereg vezetőjeként elhíresült Magyar Róbert fia lenne (ő maga is szokott erről beszélni). Erre konkrét bizonyítékok nincsenek, ráadásul életkorban sem feltétlenül stimmel a dolog, így az érdekes feltételezés után ugorjunk a konkrétumokra.

Az egészen bizonyos az alábbi videó szerint, hogy Magyar Róbert „egykor az élet sötét oldalán mozgott és bűnözésből élt”, illetve a börtönt is megjárta, „az élete mélypontra került”, ám a sport „teljesen megváltoztatta”. Persze sport alatt a küzdősportokat kell érteni, a videó hangulatához pedig „kellemesen hozzátesz” a Gangsta’s Paradise egy chillesebb változata, szóval azért valami a „régi” maradt így is.

Aki „akció közben” is kíváncsi a „békeharcosra”, az megtekintheti a szereplését a Simon Revans Gálán.

Róbert mára már annyira szakított a „bűnös élettel”, hogy TikTok-csatornáját is lecserélte. A régi az al.vi.lag.ur.a fantáziadús elnevezést viselte, még mindig elérhető. Az új már csak szürke nevet kapott, m.rober9133

Van közös képe a magyargyűlölő Száva Vincével, Rugós Bekével, vagyis Bolyán Imrével, a „cigány Tupac”-el, de szabadidejében előszeretettel „vitázik” másokkal, például Tar Sándorral, a MABÜSZ (magyarországi exbűnözők országos szövetsége, vagy mi) elnökével . (Tar szerint is a fekete sereges Magyar Róbert fiaként adja ki magát.)

Nem maradnak el a „sukár képek” sem, de üzenget a „rasszista magyaroknak” is, mondjuk az egyik ilyen bejegyzésben összetévesztette a MÖM-öt a Betyársereggel, szóval még képeznie kell magát – ha küzdősportban nem is, de felderítésben mindenképpen.

Magyar „biztonsági hálózata” ebben a csoportban (is) szerveződik, s habár a csoport eddig nem túl aktív, az egyik tag megígérte, hogy „fekete sereg újra aktív lessz!!”

Pont mára – elvileg – Magyar gyűlést hívott össze a Boráros térre, hogy a „magyar-roma rasszizmus ellen” tiltakozzanak, illetve ami még érdekes, hogy Facebook-kommentek, bejegyzések tanúsága szerint néhol beleáll cigány közszereplőkbe is a saját oldalán

Emlékeznek a 2010-es években a „Roma Gárdára”? Vélhetően e „biztonsági hálózat” is hasonló jegyeket hordoz majd, ha egyáltalán megalakul valaha, mindenesetre Magyar Róbertről nehéz elhinni, hogy a (küzdő)sportban bármilyen békére lelt volna, legalábbis a „rasszista magyarokat” továbbra is elszántan gyűlöli.

(Kuruc.info)

Bónusz:

Bármennyire is „megváltoztatta a sport”, burkolt módon azért még szeret üzengetni a rendfenntartó erőknek az új TikTok-csatornáján is. „Ha feszegeted a határaimat, olyan dolgokra is képes vagyok, amit soha senki nem gondolt volna rólam.”