DK-s reakció: Magyar Péter "leleplezéséről "még az időjárásjelentés is képes lett volna elterelni a figyelmet

A Demokratikus Koalícióra új korszak köszönt, Dobrev Klára vezetésével a magyar baloldal új útra indul - mondta pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke.

Molnár Csaba azt követően tartott sajtótájékoztatót, hogy Gyurcsány Ferenc, a DK elnök-frakcióvezetője csütörtökön lemondott pozícióiról, és visszavonult a közélettől.

Az ügyvezető alelnök kijelentette, hogy a DK közössége szerint Gyurcsány Ferenc volt a rendszerváltozás utáni Magyarország legtisztességesebb miniszterelnöke, akit mindig a haza érdeke vezetett, nem magát nézte, hanem az országot.

Emlékeztetett, hogy Dobrev Klára már bejelentette, elindul az elnöki posztért. Meglehetősen biztosra veszi - mondta -, hogy az EP-képviselőt meg is fogják választani. Kérdésre válaszolva elmondta, más még nem jelezte, hogy megméretné magát pozícióért.

Molnár Csaba elmondta: az elnökválasztást május 28. és június 1. között online folytatják le, azon minden párttag szavazhat. Az elnök megválasztásáig ügyvezető alelnökként ő vezeti majd a pártot.

Megerősítette, hogy a következő országgyűlési választáson a DK mind a 106 körzetben egyéni jelöltet állít és saját listát is készít. Közölte, hogy Dobrev Klára a 2026-os választást követően magyar parlamenti képviselőként kívánja folytatni munkáját, de ideje nagy részét már pártelnökké való megválasztását követően is Magyarországon tölti majd.

A politikus tudatta, hogy Gyurcsány Ferenc megüresedett parlamenti mandátumát Rónai Sándor alelnök, volt EP-képviselő kapja meg. Hozzátette, hogy jogilag Sebián-Petrovszki László lesz a DK parlamenti frakcióvezetője, politikailag pedig az új pártelnök, vagyis "minden bizonnyal" Dobrev Klára irányítja majd a képviselőcsoportot.

Kérdésre kifejtette, Dobrev Klára készen állt arra, hogy beüljön a magyar parlamentbe, de miután egyszer már lemondott a 2022-es ellenzéki listán szerzett helyéről, nem egyértelmű, hogy ezt megtehetné-e.

Jelezte: Dobrev Klára vasárnap készül beszélni arról, hogy mi lesz a DK politikájának a lényege.

Molnár Csabától megkérdezték, hogy Gyurcsány Ferenc miért most hozta meg a döntést, amire azt felelte, hogy a politikus "végleg véget kívánt vetni annak, hogy a magyar jobboldal hazug gyurcsányozással próbáljon kimenekülni minden bűne alól". Az időzítést azzal magyarázta, hogy körülbelül egy év van a következő parlamenti választásig, és a volt pártelnök azt akarta, hogy a DK új vezetése fel tudjon készülni a megmérettetésre.

Gyurcsány Ferenc saját maga, egy személyben döntött úgy, hogy lemond, senki nem helyezte ilyen nyomás alá - szögezte le, és cáfolta azokat az értesüléseket, melyek szerint ő és Dobrev Klára presszionálták volna a távozásra.

Kérdezték arról, hogy Magyar Péter véleménye szerint azért csütörtökön jelentették be a lemondást, hogy eltereljék a figyelmet a Tisza Párt által aznap reggel nyilvánosságra hozott hangfelvételről. Molnár Csaba válaszként kijelentette: "a Tisza tegnapi videójáról azt gondolom hogy az időjárásjelentés is képes lett volna elterelni a figyelmet". Hozzátette, ha ilyen összeesküvés-elméletekben hisznek, akkor hihetik azt is, hogy a narancssárga Fidesz mellett "fehér Fidesz is létezik", mert a "katolikus egyház is láthatóan arra az időpontra időzítette a pápaválasztást".

Molnár Csaba kijelentette: nincs összefüggés Gyurcsány Ferenc visszavonulása, illetve a volt pártelnök és Dobrev Klára válása között.

