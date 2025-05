Anyaország :: 2025. május 8. 13:55 ::

Nincs már szüksége Gyurcsányra a Fidesznek: visszavonul, elválik, és élvezheti a "jól megérdemelt" pihenést

Dobrev Klára bejelentése szerint Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke lemond a párt vezetéséről, az országgyűlési képviselői mandátumáról, visszavonul a közélettől, és a választáson sem indul. Az európai parlamenti képviselő emellett közölte azt is, hogy elválnak Gyurcsány Ferenccel, írja az Index.



Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

„Változás. A nehéz idők nehéz döntéseket követelnek. Ma nehéz időket élünk, nemcsak mi, magyarok, az egész világ forrong, változik. Sokat beszélgettünk az utóbbi időben arról, hogy mi lenne a legjobb Magyarországnak, a magyar baloldalnak, a DK-nak, nekünk. Hogy mivel óvhatnánk meg a hazánkat attól, hogy most már véglegesen a populista jobboldal játszótere legyen, mérföldes távolságra az igazságos, elfogadó, európai Magyarország gondolatától. Hogy hogyan lehetünk újra azok a magyarok, akiket irigyelnek a szomszédos országokban, hogyan lehetünk újra európai magyarok. Hogy mit tegyünk azért, hogy Trump és Putyin világrend-rombolása idején meg tudjuk védeni a magyar embereket. A sok beszélgetésből egy javaslat született, amelyet ma a DK elnöksége is elfogadott. Az alábbiakban ezt fogom ismertetni” – vezette fel a bejelentést Dobrev Klára.

A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője szerint „a változások legtöbbször félelmet keltenek. Az ismeretlentől való félelem egyidős velünk; amit nem ismerünk, az gyakran annál is ijesztőbbnek tűnik, mint amiről már pontosan tudjuk, hogy mennyire az. Pedig a változás lehet jó is, a változás jelenthet lehetőséget is, mert nem minden rossz, ami ismeretlen”.

Dobrev Klára hangsúlyozta: „a baloldal soha nem félhet a változástól, különösen ma nem. Amikor tombol az országban az elnyomás, a megbélyegzés, a törzsi világ; amikor a közügyek megvitatása tesztoszteronhősök emelthangú acsarkodásában merül ki; amikor az orosz diktátor ártatlan ukrán civilek és családok lemészárlásával szeretne erősnek tűnni; amikor Trump és szélsőjobboldali multimilliárdosai felégetik az eddig békét és biztonságot garantáló nemzetközi rendet; amikor a jobboldal minden bajra, problémára csak gyurcsányozással képes válaszolni, lehetetlenné téve minden értelmes vitát. Ilyen időkben nekünk, baloldaliaknak fejest kell ugranunk a változásba. A baloldal maga a változás, így volt ez mindig is. Mi nem félünk változtatni. Változunk és új korszakot nyitunk”.

Gyurcsány Ferenc bejelentette azt a döntését, hogy lemond a DK elnöki tisztségéről, lemond frakcióvezetői posztjáról, országgyűlési képviselői mandátumáról, visszavonul a közélettől, a választásokon nem indul – jelentette be Dobrev Klára, hozzátéve, hogy Gyurcsány Ferenc „végleg véget kíván vetni annak, hogy a magyar jobboldal hazug gyurcsányozással próbáljon kimenekülni minden bűne alól, hazug gyurcsányozással próbáljon elfedni minden bajt, hazug gyurcsányozással próbáljon lehetetlenné tenni embereket, programokat, politikákat. A gyurcsányozás a jobboldali politika erkölcsi, emberi, szellemi leépülésének terméke, a hazug karaktergyilkosságok mintapéldája. Ennek mostantól vége”.

Dobrev indul az elnöki pozícióért

Dobrev Klára azt is közölte, hogy Gyurcsány Ferenc döntését az elnökség tudomásul vette, „Gyurcsány Ferenc mindig élvezni fogja a DK egész közösségének a barátságát, szeretetét és tiszteletét. Mindenkinél jobban megérdemli ezt. Mi lesz ezután? Új elnökválasztás és új elnök.

A DK az egyetlen magyar párt, ahol az elnököt nem kongresszusi küldöttek szűk köre, hanem a párt teljes tagsága választja. Mindig így csináltuk, ezt tartjuk igazán demokratikusnak”.

Az elnökválasztásra heteken belül sor kerül, tájékoztattam az elnökséget, hogy a választáson elindulok – jelentette be Dobrev Klára.

Az elnökválasztásig tartó átmeneti időszakban a pártot Molnár Csaba ügyvezető alelnök irányítja. „Döntöttünk, változunk. A változás lehet jó is, a változás jelenthet lehetőséget is, mert nem minden rossz, ami ismeretlen” – húzta alá Dobrev Klára.

Elválunk

Dobrev Klára a politikai bejelentésen túl magánéleti változásról is beszámolt.

Egy fájdalmas személyes ügyet is szeretnénk elmondani Ferivel, itt és most, először és utoljára. Sok hónapnyi gyötrődés, újratervezési kísérlet és megannyi átbeszélt éjszaka után meghoztuk életünk talán legnehezebb döntését: elválunk – fogalmazott Dobrev Klára, leszögezve: „Erről írni is nehéz, beszélni meg lehetetlen. Persze mindig lesznek dolgok, amelyek összekötnek minket; egymás iránti kölcsönös tiszteletünk, barátságunk örök, a gyerekeinknek mindig mi fogjuk jelenteni a családot, és persze Marcit is közösen neveljük. Most viszont gyászolunk - sok idő után ez az első dolog, amivel már nem együtt, hanem külön-külön kell megküzdenünk. A válásról a továbbiakban egyikünk sem fog nyilvánosan beszélni, ez a legbelsőbb magánügyünk. Közösen arra kérünk mindenkit, a sajtót is, hogy ezt fogadják el, tartsák tiszteletben”.

Frissítés: egyértelművé vált, ki a harmadik erő

„Gyurcsány Ferenc lemondása egyértelműen arról szól, hogy a hamis közvélemény-kutatási adatokkal ellentétben a DK bezuhant, a valóságban mindössze 2-3 százalékos párt lehet” – reagálta a Telexnek a Mi Hazánk Gyurcsány Ferenc lemondására.

A nemzeti ellenzéki párt szerint „mára egyértelművé vált, hogy hiába hamisítottak meg minden kutatást, a Mi Hazánk a harmadik erő Magyarországon”.

A döntés bejelentése után a lap megkereste a parlamenti pártokat, hogy reagáljanak a DK elnökének visszavonulására. Levelükre eddig a Mi Hazánkon kívül a Momentum válaszolt, ők azt írták: „Nem kívánjuk kommentálni.”

A Tisza Párt vezetője, Magyar Péter az oldalán azt írta: „A Fidesz megpróbálta látszólag a legkisebb áldozatot meghozni a honvédelmi miniszter kiszivárgott botrányos mondataira. Még egyszer utoljára bemondták, hogy Gyurcsány.” Szerinte „sorsszerű, hogy a NER a gyurcsányi hazugságban fogant és most egy másik hasonló méretű átverés hozta el a DK elnökének politikai pályafutása végét is”.