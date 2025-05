Anyaország :: 2025. május 16. 14:10 ::

Dobrevék eladják az Apró-villát a válás miatt

Gyurcsány Ferenc visszavonulásáról és kettejük válásáról kérdezte Dobrev Klárát Ötpont című Youtube-csatornáján egy telexes.

A váratlan és gyors váltás után Dobrev Klára lett a Demokratikus Koalíció elnökjelöltje, Gyurcsány visszavonulását és a válást is ő jelentette be saját Facebookján. Nyitott kérdés maradt, hogy mi történt az elmúlt néhány hétben, hiszen Gyurcsányt korábban nem zavarta a kormányoldal évek óta tartó támadása, a gyurcsányozás, és a tavalyi EP-választás gyenge eredménye sem, és még a márciusban indított lakókocsis országjárás alatt is állította, esze ágában sincs hátrébb lépni.

Dobrev a többször megismételt kérdés ellenére kitartott amellett, a választás előtt egy évvel jött el az ideje a visszavonulásnak. Szerinte mostantól tényleg alufóliasisakosnak kell lennie annak, aki gyurcsányozni akar.

– Ez az ő kérése volt kifejezetten – mondta Dobrev Klára arról, miért nem maga Gyurcsány Ferenc jelentette be a lemondását és a visszavonulását.

Dobrev elmondása szerint már hosszú hónapok óta húzódott a házassága felbomlása, és ez nem függött össze a politikával. Azért időzítette egy időpontra a két változás bejelentését, mert abban bízott, hogy Gyurcsány politikától való visszavonulásának híre mellett a válás nem kap majd akkora figyelmet. A politikus abban reménykedett, hogy ezzel megvédheti a közös gyermekeiket attól, hogy bulvártéma legyen a szüleik különválása.

Elmondta, hogy hónapok óta nem élnek együtt Gyurcsánnyal, és folyamatban van az Apró-villa eladása. Az egykori párnak három ingatlan és egy cég van a nevén, amelyeken más-más arányok szerint osztozhatnak.

Dobrev visszautasította, hogy szándékosan azon a napon akarták volna bejelenteni a hírt, amikor Magyar Péter nyilvánosságra hozza Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kiszivárgott beszédét. Ennek más az ügymenete, például már előtte összehívták az elnökségi gyűlést – mondta Dobrev.

(Telex - 24)