Bayer véletlenül leírta, miért Magyar Péterek keltetője a Fidesz-KDNP: "kegyelemből" is osztogatnak minisztériumi állásokat

Bayer Zsolt hétfőn Elfogult írás címmel közölt publicisztikát a Magyar Nemzetben. Ebben részletesen írt Gaal Gergelyről, a KDNP elnökségének lemondott tagjáról.

A fideszes megmondóember azzal kezdte cikkét, hogy az elfogult lesz, mert Semjén Zsolttal 1977 óta barátok. Szerinte „az ilyesmi [Gaal távozása a KDNP-ből] súlyos dolog, fontos dolog, az ilyesminek következményei vannak”. De azt írta, hogy a barátok soha nem árulják el egymást.

Bayer ezután röviden bemutatta, mit köszönhet a pártelnöknek a KDNP. Semjén szerinte a pártot „visszavitte a parlamentbe, és immáron negyedszer, a Fidesszel pártszövetségben győztek kétharmaddal”. A fideszes megmondóember Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes további sikereiről is megemlékezett: „2010-ben ő írta a honosítási törvényt, ő volt a vezérszónok a parlamentben, majd e törvény alapján meg is valósult a magyarság közjogi értelemben vett újraegyesítése”. Mint írta, Semjén „nem mellesleg levezényelte az Eucharisztikus Kongresszust és Ferenc pápa magyarországi apostoli útját” is.

Gaal Gergelyről sokkal lesújtóbban írt Bayer. Állítása szerint Solymárról ismeri, és „már akkor azzal tűnt fel, hogy kétszer kellett bejönnie valahová, hogy egyszer se vegyék észre”. Mint írta, „van ez a típus, nincs ezzel semmi baj, a baj akkor kezdődik, amikor mindez túlzott ambícióval párosul”. Bayer Zsolt azt írta, „Gaal esetében a túlzott inkább beteges”.

„És a beteges ambíció és szemérmetlen törtetés teljes tehetségtelenséggel és ürességgel párosulva szüli az árulót (Lásd még M.P.)” – jellemezte a fideszes megmondóember Gaalt, miközben Magyar Péterhez hasonlította. Bayer szerint a volt KDNP-s politikus minden lehetőséget megkapott, de „egyetlen említésre méltó dolgot sem csinált egész életében”.

Szerinte Gaal kegyelemből kapott állást Latorcai Csabánál, de a Közlekedési és Területfejlesztési Minisztériumban is „a főnökét fúrta”. Bayer szerint kegyelemből azt is felajánlották neki, hogy konzul legyen, mire ő közölte, nagykövet akar lenni.

A publicista arról is írt, hogy Gaal később Semjén Zsolt pártelnöktől is pozíciókat követelt a KDNP-ben, de kéréseit Semjén elutasította. Szerinte „az egyik elnökségi ülésen egy fiktív egyesületnek akart 50 millió forintot, a pénzt valójában a saját megélhetésére szánta”. Bayer az írta, „ekkor lett először elküldve melegebb éghajlatra”, és „egy darabig kussolt” is. Majd azt állította, hogy „már biztosan sikálják neki a helyet” a Tisza Pártnál.

(Telex nyomán)