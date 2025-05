Anyaország :: 2025. május 27. 07:25 ::

Orbán Viktor titkos szaúd-arábiai útjára derült fény

2022. október 25-én Orbán Viktor miniszterelnök Rijádba látogatott, ahol négyszemközti megbeszélést folytatott a szaúdi koronaherceggel, az általában csak MBS-ként emlegetett Mohammed bin Szalmánnal, de ezt a látogatást a kormány valamilyen oknál fogva titokban tartotta – írja a Direkt36. A kormányon belül nem készültek ilyenkor szokásos belső jelentések, és a külügyminisztérium sem kapott róla diplomáciai jelentést, sőt Orbán eleve egy rendkívül szűk stábbal indult az útra.

Orbán eltitkolt arab útjáról a Direkt36 egy közérdekű adatigénylés, illetve a találkozóról ismeretekkel rendelkező források segítségével értesült. A Miniszterelnöki Kabinetiroda elismerte a látogatás tényét, és közölte annak dátumát, de több részletet nem árult el. Az nem világos ugyanakkor, hogy mi volt az út valódi célja, miről tárgyalt Orbán és MBS, és hogy mindezt miért kellett titokban tartani.

Az útról ismeretekkel rendelkező források szerint ráadásul Orbánék kifejezetten arra kérték a szaúdiakat, hogy ők se kommunikáljanak a látogatásról.

Bár a találkozót Orbán kezdeményezte, annak megszervezésében nem magyar kormányzati tisztviselők, hanem a Közel-Keleten magas rangú kapcsolatokkal rendelkező Garamvölgyi Balázs üzletember játszott kulcsszerepet (azonban magán a rijádi tárgyaláson Garamvölgyi nem vett részt).

Az eredetileg MSZP-s kötődésű Garamvölgyi Balázs 2007-2008 óta Magyarország bahreini tiszteletbeli konzulja. Garamvölgyi 2015 őszén részt vett azon a megbeszélésen, amelyen Orbán Ráhel, a miniszterelnök lánya és Tiborcz István, Orbán veje Bahrein energiaügyi miniszterével találkozott, és helyi beszámolók szerint olaj-, gáz-, és kereskedelmi ügyekről tárgyaltak. Később az is kiderült, hogy a bahreini tiszteletbeli konzul a magyar letelepedési kötvénybizniszben is részt vesz.

Pár héttel Orbán rijádi útja előtt írt arról az olasz sajtó, hogy Orbán Viktor az eredeti helyszín, Rijád helyett Magyarországra akarja hozni a Supercoppa Italiana, vagyis az Olasz Szuperkupa döntőjét. Orbán a la Repubblica cikke szerint évente (döntőnként) 8 millió eurót, vagyis 3,2 milliárd forintot ajánlott ezért.

Az olasz lap Budapestet említette lehetséges helyszínként, de arra is célozgatott – amiről később más híroldalak is írtak – hogy Orbán akár a szülőfalujában, Felcsúton a saját háza mellé felhúzott Pancho Arénába is vihetné az olasz meccseket.

Bár a cikk Orbánról és az ő “asztalra tett” 8 millió eurós ajánlatáról ír, a kontextus alapján ezt a Magyar Labdarúgó Szövetségen keresztül tervezhette. (A januári olasz szuperkupa-döntőket 2022 óta folyamatosan Rijádban rendezik.)

Sem Orbán Viktor új szóvivője, Máté János, sem a Miniszterelnöki Kabinetiroda, sem Garamvölgyi Balázs nem válaszolt a rijádi út céljával, szervezésével, illetve a találkozó eltitkolásával kapcsolatos kérdésekre. Többek között arra sem reagáltak, hogy az olasz szuperkupáról tárgyaltak-e. Az MLSZ a Direkt36 megkeresésére csak annyit közölt, hogy „az Olasz Szuperkupa döntő megrendezésével kapcsolatban az MLSZ-hez hivatalos megkeresés nem érkezett”. Orbán látogatásával kapcsolatban Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetségét is megkeresték, de ők sem reagáltak.

(24)