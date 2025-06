Anyaország :: 2025. június 9. 14:05 ::

Vitézy szerint a batidai vadászkastélyban dühöngő Lázár utasításba adta, hogy a sokat késő vonatok nem jelenhetnek meg a rendszerben

"Több MÁV-os vezetői forrásom is jelezte, hogy Lázár miniszter, gondolom a batidai vadászkastélyban dühöngve a pünkösdi hétvége totális leégése után, azt az utasítást adta szóban a MÁV-nak, hogy a jelentősen késő vonatokat nem jeleníthetik meg a vonatinformációs rendszerben a továbbiakban" – írja Facebook-oldalán Vitézy Dávid. Információi szerint mindez azért történt, mert számos, egy óránál is többet késő vonatról tett közzé "screenshotot" (magyarul képernyőfénykép - a szerk.) a napokban.

A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője szerint Lázár János utasításának már meg is van az eredménye.

– A jelenleg is 40-60 perc késéssel közlekedő IC 864 és az Ex 19704 Kék Hullám a Balatonra már el is tűntek a térképekről és a vonatinformációs rendszerből. Így persze az automatikus késésvisszatérítés sem fog működni – “ügyes" – írja Vitézy.

Bejegyzése szerint a trükk lényege, hogy a vonatokat átszámozzák, így a rendszer nem mutatja őket, és nem látszanak későnek. A fővárosi politikus a végén Orbán Viktornak tesz fel egy kérdést: "Miniszterelnök úr! Meddig hagyja ezt az ámokfutást?"

szombati káosz után ma is 300 busszal készül a MÁV, és akár rendőri felvezetés is lehet Budapest felé a Balatonról.

(24 nyomán)