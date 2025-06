Anyaország :: 2025. június 7. 17:16 ::

Összeomlott a balatoni vasúti közlekedés, de Lázár már megfejtette, hogy mindenről a Siemens tehet

Vitézy Dávid és Magyar Péter is nekiment Lázár Jánosnak, miután a pünkösdi hétvége első napján újra összeomlott a vasúti közlekedés a balatoni fővonalon: mint arról Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid is beszámolt, a Budapest–Székesfehérvár–Balaton tengelyen számos vonat jelentős késéssel vagy egyáltalán nem közlekedett, pótlóbuszokat állítottak forgalomba, az utasokat több esetben tájékoztatás nélkül hagyták a nyílt pályán veszteglő szerelvényeken.

A MÁV közleménye szerint a káosz hátterében „egy meghibásodott sorompó” állt Tárnoknál, emiatt a vonatok csak lassabban közlekedhettek. A székesfehérvári vonalon 45–70 perces menetidő-növekedésre kellett számítani, számos állomáson a vonatok huzamosabb ideig vesztegeltek. A balatoni InterCityk közül több nem ért el a végállomásáig: például a 11:05-kor a Déli pályaudvarról Tapolcára induló Kék Hullám Expressz csak Badacsonytomajig közlekedett, a többi szakaszon pótlóbuszok vitték tovább az utasokat. A vasúttársaság 22 óráig feloldotta a helyjegy-kötelezettséget a balatoni IC-ken, de elismerte, hogy több vonat nem követhető a Vonatinfó rendszerében.

A kialakult helyzetre Vitézy Dávid az alábbi szavakkal reagált: „Műszaki hiba miatt a pünkösdi hétvége első délelőttjén is összeomlott a vasúti közlekedés a balatoni fővonalon – tegnap délután után ma újra.” Vitézy szerint az év elején Lázár János által bejelentett tízpontos vasúti akcióterv már az első nyári hétvégén csődöt mondott. Kifogásolta, hogy az utasok a késésekre válaszul csak a jegyár felének visszatérítését kapják – ami nem vonatkozik a bérletesekre – miközben a korábban ígért klímás pótlóbuszok nem jelentek meg, és az utastájékoztatás is kaotikus volt. „Az emberek nem azért utaznak, hogy kapjanak egy kis Lázár-kupont” – fogalmazott. „Az utasok egy órát is vesztegeltek bármilyen információ nélkül.” Külön kiemelte a Volánbusz új beszerzésének visszamondását is, amit a kormány fedezethiánnyal indokolt. Vitézy szerint a látványos, de teljesítetlen ígéretek helyett valódi fejlesztésekre lenne szükség: „A vasúton néhány budi kitakarítása lett a legnagyobb idei beruházási vállalás.” „Csehország idén 50-szer annyit költ vasútfejlesztésre, mint Magyarország.”

Magyar Péter szintén Lázár Jánost bírálta bejegyzésében: „Várnak rendkívüli Lázárinfóra Kelenföldön, vagy bárhol a balatoni vasútvonalakon, ahol tegnap óta teljes a káosz. Jelenleg is sok ezer ember vár teljes bizonytalanságban, forróságban, tájékoztatás és ivóvíz nélkül.” „Te klimatizált buszokat, tiszta mosdókat és működő vasutat ígértél immár sokadszor a három éves miniszterséged alatt. Ebből semmit nem látnak a magyarok, akik az ünnepi hosszú hétvégén szeretnének eljutni a családjukkal pihenni. A magyarok nem Lázár-csekket akarnak kapni, hanem emberi körülmények között szeretnének eljutni A-ból B-be” – írja az ellenzéki vezető.

Lázár János szintén a Facebookon reagált a vasúti összeomlásra. Mint írja: „Teljes összegű kártérítést fizet a MÁV-csoport a balatoni vonal mai károsultjainak, vagyis nem csupán a jegyár 50%-át, hanem az egészét visszaadjuk nekik a késések miatti bocsánatkérésként.” Majd így folytatja: „Így döntöttem azt követően, hogy ma ismét elesett épp az a vasútvonal, amelyet mindössze 10 éve újított fel teljeskörűen a Siemens.”

És persze nekiment a Siemensnek:

Előbb fizetünk ki milliárdokat a magyar utasoknak kártérítési biztosításként, mint a Siemensnek akár egyetlen újabb fillért megrendelésre. Legalábbis addig, amíg a korábbi munkájuk hiányosságait, hibáit ki nem javítják. Ma mintegy 10 ezer károsultja volt annak, hogy a németek a pályát nem olyan minőségben csinálták meg, ahogyan a 15 milliárdos beszállítói díj fejében vállalták. Helyettük most mi fizetünk az utasoknak, de az utolsó eurócentig be fogjuk hajtani rajtuk!

A silány munka persze sosem kizárt, csak jó kérdés, hogy miért tíz után esik le a tantusz (egyébként tíz éve sem gyurcsányi „elmúlt nyolc év” volt már), a többi káoszt az elmúlt sok évben mi okozta, és persze az is, hogy ha NER-lovagok újítanak fel valamit, akkor miért nincs ez a hevület. Abban az országban, amelyben a legalkalmasabb vezetők rendszeres kétharmada ellenére mindig más a hibás. Valahogy így egy felelősségáthárításnak tűnik a kirohanás is. De ez nyilván csak a látszat.

(Kuruc.info – Magyar Hang nyomán)