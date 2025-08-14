Anyaország :: 2025. augusztus 14. 11:18 ::

Újra van mit kiforgatni, és amitől rettegni: Orbán úgy fogalmazott, nem adhatja át a hatalmat

Videós interjút adott az amerikai PragerU-nak Orbán Viktor miniszterelnök, amit a Telex szemlézett. Ebben a kormányfő egyebek mellett azt mondta:

nem adhatom át a hatalmat egy másik politikai tábornak, amely teljesen más meggyőződéseket, elképzeléseket, elveket és politikai eredményeket képvisel.

Ezt akkor mondta, amikor a 2026-os választásról kérdezték, de nem arról az esetről beszélt, ha elveszítené a választásokat, hanem arról, hogy győzniük kell, hívja fel a figyelmet a 24.hu.

Szerinte ha jövőre nyerni akarnak, akkor a legjobb formában kell indulniuk. „És a politikai közösség, amelyhez tartozom, jelenleg úgy véli, hogy ennek a közösségnek az érdeke, hogy én vezessem. Ezért teszem, amit teszek. Ha azt mondanák, hogy van egy fiatal tehetség, aki sokkal jobb nálam, és új miniszterelnök-jelöltet szeretnének támogatni, akkor azt mondanám, sok sikert, hajrá, én támogatni fogom. De jelenleg, tudják, ha folytatni szeretnének, akkor a legjobb esély a folytatásra az én oldalamon van” – magyarázta a kormányfő.

Orbán arról is beszélt az interjúban, hogy most „az infláció jóval magasabb, mint kellene”.