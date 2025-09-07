Anyaország :: 2025. szeptember 7. 09:33 ::

Lefotózták a Dublinból magángéppel hazarepülő Orbánt

Orbán Viktorral a fedélzetén szállt le a HA-LKW lajstromjelű magánrepülő szombat éjjel Budapesten. A repülőtéren a 444 fotózta le a miniszterelnököt, aki Dublinból repült haza, miután megtekintette a válogatott első, 2-2-es döntetlennel végződő világbajnoki selejtező mérkőzését Írország ellen.

A Dassault Falcon 8x típusú, 2021-es gyártású repülő az OTP egyik cégének, az Air Invest Kft.-nek a tulajdonában van: ugyanezzel a géppel repült Jászai Gellért 4iG-vezér és Orbán lánya, Orbán Sára a Maldív-szigetekre idén márciusban. A gépért újonnan 22 milliárd forintot kérnek.



Fotó: Németh Dániel / 444

Portálunk is megírta , hogy péntek délután Budapestről repült Dublinba a Vistajet üzleti légitársaság Embraer Legacy 650E típusú repülőgépe. A nyilvánosan elérhető repülési adatok alapján az ír fővárosba vezető utat azonban egy déli irányú kitérővel tette meg a bérelt gép: fél 5-kor leszállt a horvátországi Brac szigetén, ahol alig fél órát tartózkodott, majd repült tovább Dublinba, ahol este 7 óra után landolt. Ezen a Horvátországi szigeten nyaralt Orbán Viktor is, aki egy Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magánrepülőgéppel utazott ki munkatársaival augusztus 21-én.

Orbánt a nyáron többször is fapados légitársaságok fedélzetén észlelték.

A miniszterelnök délután 16:00 órakor tart beszédet a fideszes holdudvar előtt a kötcsei pikniken, amit két évtized után élőben is közvetítenek majd. Vélhetően nem függetlenül attól, hogy most először a kormánypárt mellett az ellenzék is eseményt szervez Kötcsére ("ellenzéken" persze szokás szerint a nemrég még fideszes Magyar Pétert és bandáját érti a ballib sajtó - a szerk.).

