Anyaország :: 2025. augusztus 26. 13:32 ::

Schmidt Máriáéknak semmi közük ahhoz, hogy Orbánék egy cseh társaságon keresztül egészen véletlenül az ő repülőgépüket bérelték ki

Orbán Viktor és csapata egy NER-es magánrepülővel utazott csütörtökön Horvátországba – Átlátszó le is fotózta őket az Ungár Anna – Schmidt Mária lánya – cégének tulajdonában álló gépnél Budaörsön.

A gép utasairól pénteken egy közös kép is készült Horvátországban, Orbán ezt azzal kommentálta, hogy elkészült a 2026-os győzelmi tervük. Orbán Balázs szerint ugyanis azt írták a vitorláson, ahol szintén lefotózták őket.

A 444 rákérdezett Schmidt Máriáék cégénél, hogy mennyiért adták bérbe erre az útra a gépet, Orbán és csapata kapott-e bármilyen kedvezményt, illetve a miniszterelnök hány alkalommal vette igénybe a gépet az utazásaihoz, amire az alábbi választ kapták a Budapesti Ingatlan Nyrt.-től:

A szóban forgó Pilatus PC-12/47E típusú repülőgép a BIF 100%-os leányvállalatának, a Harsánylejtő Kft.-nek a tulajdona. A Harsánylejtő Kft. a repülőgép üzemeltetésére vonatkozóan egy cseh társasággal, az OK AVIATION Wings s.r.o.-val kötött szerződést. E szerint a cseh társaság azon időszakban, amikor a Harsánylejtő Kft. nem használja a repülőgépet, jogosult azt bármely harmadik személy részére bérbe adni. Ezen jogosultságért a cseh cég a Harsánylejtő Kft.-nek havonta bérleti díjat fizet. Az a személy, aki bérli a gépet, minden esetben a cseh társaság részére fizeti a bérleti díjat. Az előzőekben ismertetett indokokra tekintettel hangsúlyozzuk, hogy a repülőgép az üzemeltetési szerződés szerint a szabad időszakaiban bárki által bérelhető, és azért minden olyan személy, aki nem a Harsánylejtő Kft. üzleti célja érdekében használja, rögzített ellentételezést fizet a cseh társaság részére.

Tehát a cég szerint a repülőt egy cseh társaság üzemelteti, így vélhetően nekik fizetett a bérlésért is. Vagyis

a Schmidt–Ungár-cég állítása szerint semmi közük ahhoz, hogy Orbán az ő gépükkel repült.

(24)