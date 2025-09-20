Anyaország :: 2025. szeptember 20. 18:09 ::

Toroczkai Antifa-ügyben: korábban a Fidesz leszavazta, most pedig sajátjaként nyújtja be a mi hazánkos javaslatot

Orbán Viktor bejelentette, hogy terrorszervezetté akarja nyilváníttatni az Antifát. A Mi Hazánk ezt már tavaly kezdeményezte a parlamentben, akkor a Fidesz a DK-val együtt leszavazta. Napokkal ezelőtt újra benyújtottuk, esélyes, hogy megint leszavazza a Fidesz, aztán benyújtja sajátjaként. Általában ezt csinálják, már megszokhattuk. Mi azonban máshogy működünk. Mi akkor is meg fogjuk szavazni, ha most a Fidesz nyújtja be. Számunka ugyanis a haza és a nemzet érdeke a legfontosabb. Az Antifát pedig, mint felforgató terroristákat, meg kell semmisíteni - írja X-oldalán Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke.