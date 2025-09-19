A miniszterelnök kezdeményezni fogja, hogy az antifa szervezeteket nyilvánítsák Magyarországon terrorszervezetté. Orbán Viktor ezt pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában jelentette be.
"Magyarországon is eljött az ideje, hogy az ilyen szervezeteket, mint az antifa, az amerikai mintát követve mi is minősítsük terrorszervezetnek" - mondta Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump amerikai elnök a héten bejelentette, kezdeményezi az antifa szervezetek terrorszervezetté nyilvánítását.
A kormányfő jelezte: örült az amerikai elnök döntésének, és kezdeményezni fogja, hogy "tegyük mi is ezt itt Magyarországon".
Úgy fogalmazott: "az antifa igenis egy terrorszervezet, idejöttek Magyarországra is, békés embereket az utcán megvertek, volt, akit félholtra vertek, majd elmentek európai parlamenti képviselőknek, és onnan oktatgatják Magyarországot a jogállamról, a baloldalról." Ez lehetetlen - tette hozzá.
(MTI)
