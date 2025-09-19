Anyaország :: 2025. szeptember 19. 08:48 ::

Követeltük, teljesülhet: Trump döntésén felbátorodva Orbán is kezdeményezi az Antifa terrorszervezetté nyilvánítását

A miniszterelnök kezdeményezni fogja, hogy az antifa szervezeteket nyilvánítsák Magyarországon terrorszervezetté. Orbán Viktor ezt pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában jelentette be.



Remélhetőleg jobban sikerül majd, mint a buzivonulás betiltása...

"Magyarországon is eljött az ideje, hogy az ilyen szervezeteket, mint az antifa, az amerikai mintát követve mi is minősítsük terrorszervezetnek" - mondta Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump amerikai elnök a héten bejelentette, kezdeményezi az antifa szervezetek terrorszervezetté nyilvánítását.

A kormányfő jelezte: örült az amerikai elnök döntésének, és kezdeményezni fogja, hogy "tegyük mi is ezt itt Magyarországon".

Úgy fogalmazott: "az antifa igenis egy terrorszervezet, idejöttek Magyarországra is, békés embereket az utcán megvertek, volt, akit félholtra vertek, majd elmentek európai parlamenti képviselőknek, és onnan oktatgatják Magyarországot a jogállamról, a baloldalról." Ez lehetetlen - tette hozzá.

