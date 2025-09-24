Anyaország :: 2025. szeptember 24. 14:03 ::

Szélsőbalos pofátlanság: a terrorista Salis beszél ideológiai üldözésről és ártatlanság vélelméről

Magyarországon a jogot súlyosan aláássák, nincs független igazságszolgáltatás az országban, amint arra már az Európai Parlament többször is rámutatott - jelentette ki Ilaria Salis, az Európai Baloldal nevű olasz európai parlamenti (EP-) frakció képviselője Brüsszelben szerdán.

Ilaria Salis azt követően tartott sajtótájékoztatót, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI) előző nap zárt ajtók mögött tartott szavazásán elutasította az európai parlamenti mentelmi joga felfüggesztése iránti kérelmet.

Az olasz EP-képviselő kijelentette: az Európai Parlament jogi bizottságának keddi szavazása pozitív és fontos jelzést küldött. A szakbizottság azon tagjai, akik a mentelmi jog felfüggesztése ellen szavaztak, "nagyfokú bátorságot mutattak ahhoz, hogy szembenézzenek a valósággal, és felismerjék a súlyos helyzetet az Orbán-rezsim és a jobboldali populisták" által árasztott dezinformációs és propagandacunami ellenére" - mondta.

A Budapesten elfogott antifa terrorista (az MTI szerint csak "aktivista"), Ilaria Salis ellen bűnszervezetben elkövetett három rendbeli, két esetben társtettesként, egy esetben bűnsegédként elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt emeltek vádat Magyarországon.

Salis azt mondta: fogva tartása tizenöt hónapját töltötte azzal, hogy "az emberi jogoktól és alapvető jogoktól megfosztott, soha nem ellenőrzött kétes ürügyek alapján" elrendelt elzárását megakadályozza. Ez egy olyan rezsim, mely a fenyegetéseket és támadásokat politikai fegyverként használja - jelentette ki az EP-képviselő, majd úgy fogalmazott: "ilyen körülmények között voltam célzott, szüntelen üldöztetésnek kitéve".

"Az ideológiai okokból indított üldözés soha nem állt le, sőt, ellenkezőleg: a magyar kormány továbbra is rágalmazza, terroristának nevezi, és azzal fenyegeti, hogy rács mögé zárja" - magyarázta. Mindezt anélkül, hogy megvárná az ítéletet - hívta fel a figyelmet.

"Ez sérti az ártatlanság vélelmének alapelvét, amely minden jogállam alapját képezi" - hangsúlyozta Salis (akit persze a legkevésbé sem érdekelt az ártatlanság vélelme, amikor ő volt az ideológiai üldöző - a szerk.), majd úgy fogalmazott: "nyilvánvalóan ez nem vonatkozik egy illiberális demokráciára, ahogyan Orbán Viktor az országát jellemezni szereti".

Azt mondta, tavaly augusztusi megválasztása óta az Orbán-rezsim ellene irányuló gyűlölete egyre intenzívebbé vált. "Nem véletlen, hogy a Patrióták képviselőcsoportja, különösen annak fideszes tagjai támadnak. Nem véletlen, hogy Orbán szóvivője megismételte: a börtönben kellene lennem, és nem az uniós parlamentben" - fogalmazott Salis, majd úgy folytatta: "mindez azt mutatja, hogy ki akarnak zárni, el akarnak hallgattatni, el akarnak hitelteleníteni európai parlamenti képviselőként a rágalmazástól, a becsületsértéstől a fenyegetésekig terjedő módszerekkel. Ez nem csupán játék, mely veszélyezteti a személyes jólétemet, hanem frontális támadást jelent uniós parlamenti függetlenségem ellen is" - jelentette ki.

Salis reményét fejezte ki, hogy az EP októberi plenáris ülésén a képviselők megerősítik a JURI bizottság döntését, és szavazataikkal "ellenállnak a populista és szélsőjobboldali nyomásnak, amely alá akarja ásni és el akarja pusztítani a demokratikus Európát".

Kijelentette: az uniós parlamenti mentelmi jog által nyújtott védelem alapvető fontosságú. "Nem azért, hogy megússzam az igazságszolgáltatást, hanem hogy megvédjen a magyar bosszútól, a tisztességtelen tárgyalástól és az embertelen fogvatartási körülményektől" - magyarázta.

Olaszországban kíván bíróság elé állni, nem Magyarországon - közölte. "Lehetetlen, hogy egy szükséges demokratikus garanciáktól mentes bíróság elé állítsanak abban az országban, ahol az igazságszolgáltatás politikai és ideológiai befolyás alatt áll" - fogalmazott Ilaria Salis, majd hozzátette: "Ez egy olyan csata, mely létfontosságú mind számomra, mind a szabad és demokratikus Európa jövője szempontjából".