Anyaország :: 2025. szeptember 23. 12:34 ::

Magyar és Dobrev hátradőlhet, de még a terrorista Ilaria Salis mentelmi jogát sem függeszti fel az EP

Az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI) zárt ajtók mögött tartott szavazásán elutasította Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselőjének uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket - tájékoztatott az Euractiv című brüsszeli hírportál kedden.

Az Európai Parlament szakbizottságának titkos szavazásán az EP-képviselők közül hét támogatta a Magyar Péter európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését indítványozó kérelmek elfogadását, 18 EP-képviselő a mentelmi jog fenntartása mellett foglalt állást.

Az EP szakbizottsága három kérelem alapján tárgyalta és szavazott Magyar Péter európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az egyik kérelem egy mobiltelefon eltulajdonításával kapcsolatos, a másik kettő pótmagánvádas eljárásban zajló becsületsértési per. A jogi bizottság mindhárom ügyet már kétszer a napirendjére tűzte, az egyik alkalommal Magyar Pétert is meghallgatta.

A Tisza Párt elnöke mentelmi joga felfüggesztésének ügye most a 720 tagú uniós parlament elé kerül. A szavazásra várhatóan az EP októberi első plenáris ülésen kerül sor.

Dobrev mentelmi jogának felfüggesztését is leszavazták

Az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI) zárt ajtók mögött tartott ülésén leszavazta hogy az EP felfüggessze Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselőjének uniós parlamenti mentelmi jogát - tájékoztatott az Euractiv című brüsszeli hírportál kedden.



Fotó: Fb

Dobrev Klára európai mentelmi jogának felfüggesztését egy becsületsértési per kapcsán kérte Magyarország.

A magyarverő Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését is elutasították

Az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI) zárt ajtók mögött tartott szavazásán elutasította Ilaria Salis, az Európai Baloldal olasz európai parlamenti képviselőjének mentelmi joga felfüggesztése iránti kérelmet - tájékoztatott az Euractiv című brüsszeli hírportál kedden.

Az Európai Parlament szakbizottságának titkos szavazásán az EP-képviselők közül 13 az olasz "antifa-aktivista" (így szépítgeti az MTI a terrorizmust) mentelmi jogának felfüggesztése ellen, 12-en a mentelmi jog felfüggesztése mellett szavaztak.

Ilaria Salis mentelmi joga felfüggesztésének ügye most a 720 tagú uniós parlament elé kerül. Szavazásra várhatóan az EP októberi első plenáris ülésen kerül sor.

Salist a tavalyi EP-választások során választottak meg az Európai Baloldal európai parlamenti képviselőjének. A Budapesten elfogott Ilaria Salis ellen bűnszervezetben elkövetett három rendbeli, két esetben társtettesként, egy esetben bűnsegédként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt emeltek vádat Magyarországon.

(MTI nyomán)