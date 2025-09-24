Anyaország, Videók :: 2025. szeptember 24. 22:44 ::

Izraeli állampolgárságú rabbi mutatja az irányt a Magyar Honvédségben

Az izraeli állampolgárságú rabbi augusztus 20-i provokációja után az ukrán vagy orosz ortodox egyház papjai is köszöntőt mondhatnak a tisztavatásokon? És pl. ukrán vagy orosz állampolgárok is helyet kaphatnak a Magyar Honvédségben? – tette fel a kérdéseket Novák Előd a honvédelmi miniszternek, miután az augusztus 20-án megtartott tisztavatási ünnepségen érthetetlen módon a vezérkari főnök után Totha Péter Joel főrabbi kapott elsőként szót az egyházi vezetők közt, pedig a zsidóság vezetői az eddigi hagyományaink szerint nem szólaltak fel a nemzeti ünnepünkön.



Forrás: Szent Korona Rádió

Miért pont az izraeli népirtás közben tartotta szükségesnek a magyar kormány bevezetni, hogy egy rabbi is szót kapjon a tisztavatáson? – kérdezte a Mi Hazánk képviselője, mire az államtitkár antiszemitázással és csúsztatásokkal válaszolt, hiszen pl. senki nem javasolta az egyes honvédek vallásának nyilvántartását, de a tábori lelkészségtől származó információk szerint egyetlen zsidó vallású honvéd van hazánkban, miközben már így is két tábori rabbi, amit nem is tagad a Honvédelmi Minisztérium.