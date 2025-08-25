Zsidóbűnözés, Publicisztika :: 2025. augusztus 25. 23:59 ::

A Mazsihisz megmentené Magyarországot Novák Elődtől és a "hozzá hasonlóktól”

Amint arról beszámoltunk, Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője arról kérdezte Orbán Viktor miniszterelnököt írásban, hogy miért pont az izraeli népirtás közben tartotta szükségesnek a magyar kormány bevezetni, hogy egy rabbi is szót kapjon a tisztavatáson?

Az augusztus 20-án megtartott tisztavatási ünnepségen érthetetlen módon a vezérkari főnök után Totha Péter Joel főrabbi kapott elsőként szót az egyházi vezetők közt, pedig a zsidóság vezetői az eddigi hagyományaink szerint nem szólaltak fel a nemzeti ünnepünkön, és tudomásom szerint egyetlen zsidó vallású honvéd van hazánkban, miközben már így is két tábori rabbi. Pontosak az információim? – tette fel a kérdést Novák.



Fotó: Mazsihisz

A Mazsihisz el is olvasta, és olyannyira nem tetszett nekik, hogy új holokausztot vizionáltak. Még portálunkat is megemlítik, mint „hírhedt honlapot”.

Bár a Mazsihisz „először úgy gondolta, nem érdemes szót vesztegetni egy olyan politikusnak nevezett uszítóra, akinek legfőbb tevékenysége a zsidóellenes propaganda terjesztése, de érdemi politikai tevékenységet a hon javára a gyűlölködésen kívül nem fejtett ki”, mégis meggondolták magukat. Külön mókás, hogy Novák Előd teljes nevét sem voltak hajlandóak leírni, csupán mint N. E. szerepel egy helyütt

Szerintük a legsúlyosabb vád, hogy „megkérdőjelezi a rabbi hazája iránti elkötelezettségét, sőt, kétségbe vonja magyarságát. Ezzel sikerült újra eszmei elődei nyomába lépnie, akiknek hasonló gondolatai, majd az ezekből fakadó cselekedetei hatszázezer magyart (magyar zsidót, magyar anyanyelvű zsidót) gyilkoltak meg. Előd elődei büszkék lennének utódukra, de hogy az ő utódai büszkék lesznek-e elődükre, felettébb kérdéses”.

Majd így folytatják: "Egész, hamis és fals utalásoktól hemzsegő írásában Izraelt és a magyar zsidóságot próbálja összemosni. Igaza van: a magyar zsidóság -ellentétben az ő gyűlölettől és értetlenségtől fröcsögő narratívájával – aggódik a létéért jelenleg is harcot folytató Izraelért, de ugyanakkor aggódik a NE-félék eszméi által mérgezett magyar hazáért is. Ellentétben vele, aki szenteskedésre használja csupán a hitet és a vallást (melyet természetesen el kellene választani a szekuláris világi hatalomtól), mi, zsidók, komolyan vesszük Jeremiás próféta intelmét:

“Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Örökkévalóhoz” (Jer. 29:7) – hangzik a dörgedelmes intelem. De itt még nem volt vége.

"Imádkozunk az Örökkévalóhoz, hogy mentse meg Magyarországot a hozzá hasonlóktól, hogy végre jóléte és nyugalma lehessen e [lángoktól ölelt kis ország]-nak" – nyomatékosítja a zsidó szervezet nevében Dr. Frölich Róbert országos főrabbi.

Komolyra fordítva a szót, van bőven történelmi tapasztalatunk, hogyan „mentenék meg” a magyar hazát, amely ugyebár „NE-féle eszmékkel van mérgezve”. Ismerjük ezt 1919-ből, 1946-ból, amikor akasztófák sora jelezte „munkásságukat”, legyilkolták a magyar értelmiség színe-javát, ezt a mai napig nem heverte ki a magyarság. S, hogy ez mennyire nem a múlt, azt Gáza példája mutatja nekünk, most ott irtanak ki egy népet éppen...

Henney Viktor – Kuruc.info