Kirúgták az újságírót, akihez rendőrök vonultak ki Semjén Zsolt feljelentése nyomán

A Privátbankár azonnali hatállyal megszüntette az együttműködést Káncz Csabával, aki külsős szerzőként, geopolitikai témákban írt a lapba. „A szerződését közös megegyezéssel felbontottuk” – írta a Telexnek a Privátbankár lapigazgatója.

Káncz Csaba volt az az újságíró, akinek az otthonában rendőrök jelentek meg Semjén Zsolt rágalmazás miatt tett feljelentése nyomán, és sajtóhírek szerint lefoglalták a számítógépét.

Káncz név szerint is szerepelt az Igazságügyi Minisztérium jelentésében, amiért egy Facebook-bejegyzésben „tényekkel alá nem támasztott állításokkal” utalt Juhász Péter Pálnak, a Szőlő utcai javítóintézet büntetőeljárás alatt lévő igazgatójának „politikai kapcsolataira és tevékenységére”. A jelentés szerint a rendőrség tanúként kihallgatta Kánczot, aki azt állította, hogy nem rendelkezik konkrét bizonyítékokkal. A jelentés ugyanakkor megemlíti vele kapcsolatban, hogy évekkel ezelőtt a brit titkosszolgálathoz köthető cégtől kapott pénzt.

A Privátbankár lapigazgatója azt írta, fontosnak tartják, hogy eleget tegyenek az újságírás szakmai és és etikai szabályainak, amit elvárnak a a külsős szerzőktől is, „még akkor is, ha az említett Facebook-bejegyzést az Igazságügyi Minisztérium jelentése szerint is magánszemélyként, és nem újságíróként írta”.

