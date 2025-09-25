Anyaország :: 2025. szeptember 25. 21:25 ::

Semjén feljelentésére vonultak ki rendőrök Káncz Csaba otthonához

Semjén Zsolt rágalmazás miatt tett feljelentése nyomán jelentek meg rendőrök szerdán Káncz Csaba otthonában, és foglalták le ott a számítógépét, írja a Magyar Nemzet nyomán a 24.

A lap cikke szerint a magánvádas ügyekben a legtöbb esetben a sértett képviseli a vádat, de van lehetőség arra, hogy az ügyészség tegye ezt meg. Ez jelen esetben meg is történt.

A Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség a büntetőeljárási törvény biztosította lehetőség alapján a vád képviseletét átvette, és magánvádas nyomozást rendelt el. Ha az ügyészség a vád képviseletét átvette, az eljárásra a magánvádas eljárás szabályait kell alkalmazni.

Hozzátették: „magánvádas nyomozás a törvény értelmében a feljelentett kilétének, személyes adatainak, illetve elérhetőségének tisztázására, továbbá bizonyítási eszközök felkutatására irányulhat”.

Káncz név szerint is szerepelt az Igazságügyi Minisztérium jelentésében, amiért egy Facebook-bejegyzésben „tényekkel alá nem támasztott állításokkal” utalt Juhász Péter Pálnak, a Szőlő utcai javítóintézet büntetőeljárás alatt lévő igazgatójának „politikai kapcsolataira és tevékenységére”. A jelentés szerint a rendőrség tanúként kihallgatta Kánczot, aki azt állította, hogy nem rendelkezik konkrét bizonyítékokkal. A jelentés ugyanakkor megemlíti vele kapcsolatban, hogy évekkel ezelőtt a brit titkosszolgálathoz köthető cégtől kapott pénzt.