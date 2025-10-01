Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. október 1. 19:20 ::

Toroczkai a kormánynak: a pedofilokat örökre ki kell vonni a társadalomból!

Toroczkai László (Mi Hazánk) a Szőlő utcai javítóintézet ügyével kapcsolatban azt követelte, hogy a politikai következmények levonása mellett tegyék rendbe az igazságszolgáltatást. Meg kell védeni a gyermekeket, örökre ki kell vonni a pedofilokat a társadalomból, kasztrálni kell őket - hangoztatta. Közölte, az ügyben a politikai felelősség nem kérdés, a választók néhány hónap múlva levonhatják a megfelelő következtetést.



Fotó: MTI/Kovács Attila

Felvetette az igazságszolgáltatás felelősségét, mondván, 20 éve tudnak "a pederaszta, sátánfajzat" intézményvezető viselt dolgairól, mégsem történt semmi. Kitért arra is, hogy nagyon régóta alulfinanszírozott a gyermekvédelem, nettó 200-250 ezer forintos fizetésért dolgoznak a nevelők, nem csoda, ha nem megfelelő állapotok vannak a gyermekotthonokban.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, a hatalmi ágak elválasztása alapján az igazságszolgáltatásért azok a bírák tartoznak felelősséggel, akik a döntéseket hozzák. Rögzítette, az elmúlt 15 évben a kormány "elment a falig" a gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények büntetési tételeivel kapcsolatban, és arra biztatta az igazságszolgáltatást, hogy használja ki ezeket a lehetőségeket.

Elmondta, a médiahatóságnak is minden eszköz a kezében van, hogy fellépjen a gyermekek elleni agresszió ellen. A munkát nem fejeztük be, tovább kell szigorítani a büntetőjogot és a médiaszabályokat a gyermekek védelme érdekében - hangoztatta az államtitkár.

Szólt arról is, hogy a gyermekvédelmi intézményekben elkövetett bűncselekmények a legszigorúbb megítélés alá esnek, a most nyilvánosságra került eset is azért derült ki, mert a rendvédelmi szervek felderítették azt.

(MTI nyomán)