Anyaország :: 2025. október 13. 19:17 ::

Itt tartunk: Romániától vásárolunk vizet az Alföldre

A magyar Alföld ma már nem "csak" aszályt él át, hanem tartós vízvesztést. A károk több mint egyharmada e régiókból érkezett az elmúlt években. A jelenség mélyén már nem egy rossz nyár, hanem a táj vízmérlegének tartós elbillenése áll. Magyarország történetében először nem öntözésre, hanem vízmegtartásra vásároltunk vizet Romániától, írja az Agrárágazat.hu.



Fotó: Shutterstock

A döntés vélhetően kényszerű opció egy gyorsan záródó kockázati ablakban. Hubai Imre, az Agrárminisztérium államtitkára szerint az Alföld gazdáin a tájban tárolt vízkészletek növelése segít a legtöbbet — mert a felszín alatti vizek látványosan visszahúzódtak: 81 ezer km²-en 2–3 métert süllyedt a vízszint, s ez már a talaj termőképességét ássa alá. Az állapot nemcsak agrár-, hanem társadalmi-gazdasági kockázat is. Ha a gyökérzóna kiszárad, a termelés hullámzik, a jövedelmezőség ellehetetlenül, a vidéki megélhetés költségkockázata kiszámíthatatlanná válik.

A táj mint tartály – nem szlogen, hanem technológia

A "Vizet a tájba" program eddig több mint 1 milliárd m³ vizet fogott meg országszerte, bő 300 beavatkozással és 4,7 milliárd forint kormányzati forrással, ezernél több ember munkájával. Békés vármegyében a bihari résztől a Maros hordalékkúpjáig közel 30 beavatkozás történt; a gazdák maguk is ajánlottak fel mélyfekvésű területeket ideiglenes elárasztásra. A Koplaló-holtág például 400 ezer m³ friss vizet kapott, és a megugró párafelhőzés helyi csapadékválaszhoz segített — a táj, ha vizet kap, visszabeszél.

A cél világos: "visszanedvesíteni" az Alföld talajait. Sekély tározók, holtág-revitalizáció, csatornák visszaduzzasztása és a harmadlagos vízművek reaktiválása. Ezek az agrohidrológiai eszközök lassítják a lefolyást, mintegy "lehorgonyozzák" a talajvizet, növelik a harmatképződést, és stabilizálják a gyökérzóna nedvességét. A gazdáknak ez jobb kelést, kisebb hősokkot, kiszámíthatóbb termést jelent.

Precedens: víz "Romániából" — vízmegtartásra

A Békés megyei Battonyán, az úgynevezett Száraz-ér feltöltése után tartott helyszínbejáráson elhangzott: hazánk történetében először fordul elő, hogy Romániától kell vásárolnunk a szükséges mennyiséget. A durván 70 km hosszú Száraz-érbe két forrásból pótolták a vizet: "Romániából" 1 millió m³ érkezik (40–44 millió forintért; ebből 600 000 m³ már be is folyt), a Maros felől pedig 25 ezer m³ friss víz érkezett Földeák térségéből. A teljes beavatkozási csomagra 54 millió forint jutott, az Országos Vízügyi Főigazgatóság emellett 30 millió forintot különített el a Száraz-ér kotrásának és rehabilitációs tervezésének megkezdésére.

Ütemterv: felmérés, tervezés, pénzügy

A beavatkozások idén nem állnak meg a szimbolikus helyszíneknél. Az államtitkár szerint november végéig felmérik a településhatárokban futó harmadlagos vízműveket és csatornákat; január elejére elkészülnek a műszaki tervek akár több ezer kilométernyi szakasz rendezésére, februárban pedig a pénzügyi igény is a döntéshozók előtt lesz. Ezzel párhuzamosan jön egy új támogatási konstrukció, amely a vízmegtartást premizálja: gyengébb termőhelyeken vizes élőhelyek helyreállítását és a talajvízkészletek feltöltését támogatja — a mezőgazdaság ellenálló-képességének helyreállítása érdekében.