Drégelypalánkon sem tudják megfékezni a hepatitist a tisztálkodás bajnokai körében

Nem gyengül a Drégelypalánkon augusztusban megjelent Hepatitis A-típusú fertőzés – figyelmeztetett hétfőn Rigó Dávid, a Nógrád megyei község polgármestere. A helyi elöljáró azt írta, hogy múlt csütörtökön személyesen egyeztetett az ügyben Feketéné dr. Zeke Ildikó megyei tisztifőorvossal, vagyis a megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályvezetőjével.



A polgármester közölte: a tisztifőorvos szerint nemcsak Drégelypalánkon, hanem vármegyei és országos viszonylatban is emelkedik az esetek száma. Rigó Dávid hozzátette, hogy a népegészségügy külön figyelemmel követi a drégelypalánki a bejelentéseket, és szükség esetén készek beavatkozni.

A Hepatitis A-fertőzések az utóbbi időben valóban elszaporodtak hazánkban. Egy borsodi kisvárosban, Ongán, szintén augusztusban ütötte fel a fejét a Hepatitis A-fertőzés, olyannyira, hogy az augusztus 20-i ünnepségeket a járványveszély miatt le is kellett fújni.

Márciusban a Nemzeti Népegészségügy és Gyógyszerészeti központ tájékoztatást adott ki, amely szerint januárban és februárban az előző év azonos időszakához viszonyítva hétszeresére nőtt a jelentett esetek száma. Később már csökkenő esetszámokról írtak, de 2025 első öt hónapjában így is hétszer annyi megbetegedést jelentettek, mint a tavalyi év azonos időszakában. A legtöbb eset az NNGYK nyári közleménye szerint Budapesten, Pest és Komárom-Esztergom vármegyében fordult elő, de az ország minden részéből érkeztek jelentések.

Az NNGYK fertőző betegségekről szóló adatbázisának legfrissebb adatai szerint országosan idén október 5-ig összesen 1341 Hepatitis A-fertőzést jelentettek, míg az előző év azonos időszakában 201-et. Ez több mint hatszoros növekedést jelent.

A Hepatitis A-vírus elsősorban széklettel, szennyezett vízzel, jéggel, ételekkel terjed, de nagyon ritkán szexuális úton is átadható. A vírus a leggyakrabban olyan helyeken fordul elő, ahol rosszak a higiénés körülmények, vagy nincs megfelelő ivóvízellátás.

(24 nyomán)