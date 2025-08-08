Anyaország :: 2025. augusztus 8. 15:43 ::

Nemzeti ünnep az orbáni "középosztállyal": hepatitis miatt fújták le a városnapot Ongán

Ongán felütötte a fejét a Hepatitis A-fertőzés. Ez a közösségi rendezvényekre is hatással van. A városnapot hat év kihagyás után rendezték volna meg újra augusztus 20-án, a rendezvény azonban a járvány megelőzése érdekében elmarad. A hivatalos közleményt a település polgármestere, dr. Trizsi Zalán adta ki, kiemelve, hogy a lakosság egészsége minden más szempontnál fontosabb, írja a Boon.



Illusztráció

A közlemény hangsúlyozza, hogy jelenleg nem beszélhetünk kialakult járványhelyzetről, de a fertőzés terjedése indokolttá tette az elővigyázatosságot. Az eseményt egészségügyi szakértők javaslatára mondták le, mivel egy nagyszabású rendezvény növelné a fertőzés kockázatát.

Az önkormányzat úgy döntött, hogy a járványveszély elmúltáig nem tartanak más nagyobb közösségi eseményt sem. A cél az, hogy megelőzzék a fertőzés továbbterjedését, és védjék a lakosságot.

A járványt meg lehet előzni, de ennek feltétele, hogy mindenki figyeljen oda a higiénés szabályok betartására. Az önkormányzat is mindent megtesz, hogy javítson a helyzeten. Fertőtlenítjük a közkutakat és közkifolyókat. A polgármesteri hivatalban fertőtlenítő szereket helyeztünk ki. Amellett, hogy plakátokon is tájékoztatunk, tartjuk a kapcsolatot az intézményekkel, a boltokkal, a különböző szolgáltatókkal – nyilatkozta a polgármester a lapnak egy héttel ezelőtt. A helyközi járatok ózonos fertőtlenítése már akkor elkezdődött.

Bár a helyzet nem ad okot pánikra, a megelőzés továbbra is kulcsfontosságú. A polgármester arra kéri a lakosokat, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a higiéniai szabályok betartására: a rendszeres kézmosás, a nyers ételek alapos tisztítása és az általános óvatosság segíthet a fertőzés elkerülésében.

Korábban írtuk: