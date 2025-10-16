Anyaország :: 2025. október 16. 19:11 ::

Bekapcsolva maradt mikrofon miatt derülhetett ki, mikor találkozik Orbán Trumppal

„November 8-án Washingtonban leszek” – mondta Orbán Viktor, amikor a gázai tűzszünetről szóló egyiptomi békecsúcson odalépett elköszönni Donald Trumphoz, akinek ezalatt bekapcsolva maradt a mikrofonja, írja a Telex nyomán a 24. A miniszterelnök ezzel elárulhatta a számtalanszor belengetett találkozójának időpontját az amerikai elnökkel.