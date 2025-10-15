Anyaország :: 2025. október 15. 21:30 ::

Orbán bejelentette: nemsokára találkozik Trumppal

A magyar külpolitika a békepártiságáról híres az egész világon - jelentette ki a miniszterelnök a Mandiner Youtube-csatornáján szerda este közzétett interjúban azzal kapcsolatban, hogy hétfőn részt vett Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodás aláírásán. Orbán Viktor elmondta azt is, nemsokára találkozik Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével.

A miniszterelnök a békecsúccsal kapcsolatban úgy fogalmazott, "azért voltunk ott, mert ott volt a helyünk".

Kifejtette, mióta Donald Trump visszatért, azóta körülötte formálódik egy "világhálózat" olyan állami vezetőkből, akik minden fegyveres konfliktus esetén keresik a békés megoldás lehetőségét. Ezek az emberek azért az amerikai elnök körül gyűlnek össze, mert ott az erő, a képesség - jegyezte meg. Ennek a hálózatnak Magyarország is része - mondta, úgy folytatva: ha a béke ügyéről van szó - Ukrajnától Ciszjordániáig - , akkor a magyarokra lehet számítani.

Ez a hálózat nincs bejelentve, nincs hivatalosan megalakítva, de mi tudjuk egymásról, hogy ki az a lassan most már több mint egy tucat olyan vezetője a világnak, aki békeügyben segíti egymást, illetve segít az amerikaiaknak - fogalmazott.

Kitért arra, a gázai megállapodás összehozásához nagyon szerencsés csillagállás kellett.

Orbán Viktor azt mondta, bármennyire is meglepő, ehhez a sikerhez az amerikai elnöktől - aki nem erről híres - alázat is kellett; az amerikaiak szolgálat iránti alázata nélkül nem jött volna létre a megállapodás.

Az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a távolmaradására vonatkozó kérdésre a kormányfő azt mondta, a bizottsági elnök a tagállamok vezetőinek az alkalmazottja, "mi őt képviseltük, nem hiányzott ő onnan".

Arra a felvetésre, hogy az amerikai elnök biztos a magyar miniszterelnök 2026-os választási győzelmében, Orbán Viktor azt mondta, "jó neki". Közölte, a magyar politika mélységeit kívülről nem lehet látni, itt minden választás - hiába kétharmad a vége - nagyon komoly, gyakran "nagyon durva, pokrócjellegű összecsapás".

Nincs lefutott választás. Aki azt gondolja, itt könnyű választást nyerni, az nem ismeri a magyarokat, nem ismeri Magyarországot, és nem ismeri a választások történetét - mondta. Hozzátette, mindig véresen meg kell harcolni, izzadtságig, az utolsó óráig kell harcolni az emberek bizalmáért. A magyarok bizalmát megtartani a világon talán a legnehezebb dolog - fogalmazott.

A kormányfő kitért arra, "nem is olyan soká" találkozik az amerikai elnökkel, már van időpont, és a tárgyalási témakörök 80 százalékáról megállapodtak. Ha a maradék 20 százalékról is megállapodnak, akkor az amerikaiakkal közösen eldöntik, mikor jelentik be a találkozót.

Elmondta, a tárgyalási témakörök alapvetően a gazdaságról szólnak, az egyik "legnagyobb harci kérdés" a kettős adóztatásról elkerüléséről szóló egyezmény.

Az Egyesült Államokkal "a politikai kapcsolatokat helyrehoztuk", idén nyolc nagy beruházás jött, és további három-négy komolyabb érkezik onnan, "dacára annak, hogy Amerika éppen hazamegy". Egy gazdasági csomagon dolgozunk - jelentette ki a miniszterelnök.

Úgy fogalmazott: az amerikai elnököt legalább egyszer már mindenki elárulta, az egyetlen kivétel Magyarország.

Azt hangsúlyozta: Donald Trump választási versége után a többi állam a Biden-adminisztráció kegyeit kereste, Magyarország nem így tett, és együtt sem tudott működni az Egyesült Államok új vezetésével, mert a migráció, a családvédelem és a béke, azaz a legfontosabb kérdések esetében nem volt egyetértés a felek között.

Orbán Viktor szólt arról is, egyre erősödik az Európai Unióban a Magyarországra nehezedő nyomás Ukrajnával kapcsolatban, és úgy vélte, hogy a háborúban Donald Trump már régen békét teremtett volna, ha "a színfalak mögül az európaiak nem lázítják folyamatosan" az "ukrán" elnököt, szembemenve az amerikai elnök politikájával.

Ha nyugati egység lenne, már béke lenne az ukrán-orosz-fronton - fogalmazott a miniszterelnök, kijelentve, hogy az európaiakból hiányzik a béke megteremtéséhez szükséges alázat.

Az európai vezetők folytatni akarják a háborút, kifejezetten háborús álláspontjuk van, háborús stratégiájuk van, háborús tervük van, erről nyíltan beszélnek is, és azon dolgoznak, hogy a béke oldaláról Trump elnököt áthúzzák a háború folytatásának oldalára - jelentette ki.

Megemlítette: "az amerikaiak kiszálltak az ukrán-orosz háborúból", nem adnak arra pénzt, miközben az európaiak finanszírozzák Ukrajnát.

A jövő heti uniós csúcs előkészületei között említette, hogy "oldalsó irányban" is tárgyalnak, mert tisztázni szeretnék Moszkvával, hogy ha az Európai Unió a befagyasztott orosz javakhoz nyúl, akkor az arra adandó ellenlépések között szerepel-e magyar cégek vagyonának esetleges befagyasztása.

Ha a magyar cégeket retorzió éri Oroszországban azért, mert Magyarország is támogatja az Európában lefoglalt orosz vagyon felhasználását, azt én természetesen nem fogom támogatni, mert ez azt jelenti, hogy Magyarország ezen veszteségeket szenved el - fogalmazott a miniszterelnök.

A csúcsot megelőző aláírásgyűjtésről szólva megjegyezte: másfél-kétmillió támogatóra van szükség, hogy "a magyar miniszterelnök szavának súlya legyen". Mindenkit csatlakozásra biztatott, aki "nem szeretné az ukránokat az Európai Unióban látni, aki nem szeretné a fiainkat egy ukrán háborúban látni, és aki nem akarja, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen".

Orbán Viktor hangsúlyozta, Ukrajna az uniós felvételével behozná a háborút a közösségbe, márpedig "hogy mikor van Ukrajna háborúban Oroszországgal, azt nem Ukrajna dönti el, hanem legalább akkora súllyal az oroszok". Hozzátette: felvételük esetén "minden pénz Ukrajnába menne".

Azt is megemlítette: Európa jövőjéről, biztonsági, gazdasági, energetikai rendszeréről, az orosz-ukrán határvonalról és katonák, fegyverek állomásoztatásáról tárgyalni kell közvetlenül az oroszokkal.

(MTI nyomán)