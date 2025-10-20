Anyaország :: 2025. október 20. 16:08 ::

Siker: megszüntették a dr. Dora Márta ügyvéd elleni koncepciós eljárást

Siker: megszüntették a dr. Dora Márta ügyvéd elleni koncepciós eljárást! De a rendszer visszavág – most a gyermekvédelmi tevékenysége miatt támadja az állam… Holnap pedig egy súlyos törvénymódosítást vitatunk meg az Országgyűlés plenáris ülésén, mellyel ellehetetlenítenék – az uniós gyakorlattal szemben nálunk kötelező – gyermekoltások alól mentesítésért perelő szülőket, írja Facebook-oldalán Novák Előd, alább a folytatás.

Tisztelt Honfitársaim!

Tisztelt Ügyvédi Kamara!

Tisztelt Fővárosi Törvényszék!

Örömmel és büszkeséggel tájékoztatok mindenkit, hogy a dr. Dora Márta ügyvéd ellen a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által indított fegyelmi eljárást – mely ellen júniusban magam is beadványban tiltakoztam – megszüntették! Ez közös sikerünk, amely bizonyítja, hogy a nyilvánosság erejével és a jogszerűség melletti kiállással korlátot lehet szabni a hatósági önkénynek és a megfélemlítési kísérleteknek. Köszönöm mindazok támogatását, akik kiálltak a kitűnő ügyvédnő mellett, aki csupán a hivatását gyakorolta: ügyfelei érdekeit képviseli a kötelező oltásokkal kapcsolatos jogvitákban.

Azonban az öröm korai, a harc pedig nem ért véget. A jelek szerint a rendszer nem tűri a kritikát és azokat a szakembereket, akik szembe mernek szállni a vitatható gyakorlatokkal. Alig zárult le az egyik eljárás, máris megindult a következő, amely minden eddiginél súlyosabb visszaélésekről és a jogállam sárba tiprásáról tanúskodik.

Dr. Dora Márta ellen most a Fővárosi Törvényszék elnöke kezdeményezett etikai eljárást a gyermekvédelem területén végzett munkája miatt. Az ügyvédnő egy sokak számára ismert gyermek édesanyjától való elszakításáról szóló perben a tárgyaláson párhuzamot mert vonni a Füssy Angéla által leírt „elanyátlanítás” módszerrel . Célja az volt, hogy felhívja a bíróság figyelmét a rendszerszintű problémákra, és hogy biztosítékot kérjen arra, hogy ügyfelével ne egy hasonló, esetlegesen előre megírt forgatókönyv szerint járjanak el.

Ami ezután történt, az egy jogállamban elfogadhatatlan: a bíróság az ügyvédnő beszédét félbeszakította, és pénzbírságot helyezett kilátásba. Ezt követően a bíróság meghozta és kihirdette az ítéletét, amellyel szemben az ügyvédnő férje véleménynyilvánítással kívánta kifejezni elégedetlenségét, akit a bíróság ezért szintén bírság kiszabásával fenyegetett. Az eseményen jelen volt a média. Miután a bíróság a tárgyaláson nem marasztalta el sem az ügyvédnőt, sem az ügyfele férjét, utólag, távozásuk után olyan bekezdéseket írt a jegyzőkönyvbe, amik az ügyvédnő és a média jelenléte alatt nem kerültek bele.

A jegyzőkönyvbe rögzítették, hogy az ügyvédnő passzívan nézte az ügyfele férjének a véleménynyilvánítását, és nem működött együtt a bírósággal. Ez a lépés a későbbi etikai eljárás megalapozását szolgálta. Dr. Dora Márta tiltakozására a hamis részeket végül indoklás nélkül kivették a jegyzőkönyvből, de egy külön feljegyzést készítettek, amelyet megküldtek az etikai eljárás alapjául. Ezzel a bírósággal lényegében beismerte a jegyzőkönyv hamisítását, azonban ragaszkodtak az ügyvédnővel szembeni etikai eljárás megindításához.

Az ügyvédnővel szemben lényegében azért indítottak etikai eljárást, mert a tárgyaláson lényegében beszélni és az adott ügyben párhuzamot mert húzni a gyermekvédelemben lévő rendszerszintű problémákról, s mert nem akadályozta meg, hogy az ügyfelének a férje szintén véleményt nyilvánítson.

Bár az Ügyvédi Kamara a bíróság azon vádpontját, miszerint az ügyvédnőnek rendfenntartóként kellett volna fellépnie az ügyfelének a férjével szemben, szerencsére visszautasította, úgyhogy ezért kár volt a Fővárosi Törvényszéknek a jegyzőkönyv tartalmát manipulálni, meghamisítani, de az ügyvédnő felszólalásának etikusságát vizsgálják.

Az, hogy egy ügyvédet a bírósági felszólalásában megfogalmazott kritika miatt etikai eljárás alá vonnak, súlyosan sérti a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságát, s ez a gyakorlat lényegében az ügyvédi hivatást üríti ki. Hogyan képviselhetné hatékonyan egy ügyvéd az ügyfelét, ha nem fogalmazhat meg éles kritikát a rendszerrel vagy a hatóságok eljárásával szemben anélkül, hogy ne kelljen azonnal meghurcolástól tartania?

Ez a mintázat elfogadhatatlan! Először az oltáskritikus álláspontot képviselő szülők jogvédőjeként hurcolják meg, majd a gyermekvédelem áldozataiért kiálló ügyvédként támadják, s ennek érdekében lényegében a bírósági jegyzőkönyv meghamisításától sem riadnak vissza. Ez nem más, mint a jogvédelem intézményének szisztematikus támadása és kísérlet egy bátor ügyvéd elhallgattatására.

Határozottan tiltakozom dr. Dora Márta ellen indított újabb koncepciós eljárás ellen! Felszólítom a Fővárosi Törvényszék elnökét, hogy vonja vissza a beadványát, és kezdeményezzen vizsgálatot a jegyzőkönyv-hamisítás ügyében! Felhívom a Kecskeméti Ügyvédi Kamarát, hogy ne asszisztáljon ehhez a nyilvánvaló leszámolási kísérlethez, és védje meg a hatósági túlkapásokkal szemben ügyvédjét!

Kiállunk dr. Dora Márta mellett, mert az ő meghurcolása nemcsak egyetlen ügyvéd elleni, hanem üzenet minden ügyvédnek és állampolgárnak: aki a rendszerrel szembeszáll, azt próbálja ellehetetleníteni. Ezt nem hagyhatjuk!

Tisztelettel:

Novák Előd

a Mi Hazánk országgyűlési képviselője