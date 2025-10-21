Anyaország, Háború :: 2025. október 21. 21:30 ::

Úgy tűnik, valóban elmarad a budapesti Trump-Putyin-csúcs

A Fehér Ház egyik tisztviselője kijelentette, hogy Donald Trump amerikai elnöknek „nincs terve” arra, hogy „a közeljövőben” találkozzon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – közölte a BBC. A portál értesülését a Fehér Ház később az orosz TASZSZ hírportálnak is megerősítette, írja az Index.



Trump és Putyin Alaszkában (fotó: Reuters / Sputnik / Gavriil Grigorov)

Donald Trump még csütörtökön jelentette be, hogy két héten belül Budapesten fog tárgyalni az orosz elnökkel az ukrajnai háború befejezéséről.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Lavrov előkészítő találkozóját a héten tartották volna, de a Fehér Ház közölte, hogy a két politikus „produktív” telefonbeszélgetést folytatott, és a találkozó már „nem szükséges”.

A Fehér Ház nem közölt további részleteket arról, hogy miért függesztették fel a tárgyalásokat.

Hétfőn Trump támogatta azt az ötletet, hogy az ukrán konfliktust a jelenlegi frontvonalon fagyasszák be. „Hagyjuk úgy, ahogy van” – mondta még hétfőn, utalva a kelet-ukrajnai Donbasz vitatott régiójára.

Oroszország ellenezte a háború frontvonalon való szüneteltetését.

Moszkva csak a „hosszú távú, fenntartható békében” érdekelt – mondta Lavrov kedden, utalva arra, hogy a szünet csak ideiglenes lenne.

„Rubio és Lavrov külügyminiszterek eredményes telefonbeszélgetést folytattak. Ezért nincs szükség további személyes találkozóra a két külügyminiszter között, és Trump elnök a közeljövőben nem tervez találkozni Putyin elnökkel” – közölte a Fehér Ház a Telex kérdésére is.

